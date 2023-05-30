ВСУ выпустили по Донецку пять ракет из РСЗО

Украинские националисты вновь обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив по нему пять ракет. Об этом 30 мая сообщает Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Донецкой Народной Республике (ДНР) в Telegram-канале

Снаряды были выпущены в 10:45 по направлению к поселку Нетайлово в Киевском районе города.

Отмечается, что 30 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) также обстреляли поселок Уманское в том же районе Донецка.

Этим же утром ВСУ нанесли удары по Горловке пятью снарядами калибра 152 мм, а также Орловке и Ясиноватой — в общей сложности 18 снарядами калибра 155 мм.

Ранее этот день в СЦКК сообщили, что украинские националисты рано утром обстреляли Донецк, выпустив по городу 37 снарядов. Под обстрел попали Петровский и Киевский районы.

За день до этого ВСУ дважды за день нанесли по Донецку удар из РСЗО, выпустив четыре снаряда. В тот же день в Кировском районе Донецка при обстреле со стороны ВСУ был ранен подросток. Его госпитализировали.

Спецоперация, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.