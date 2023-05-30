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ВСУ выпустили по Донецку пять ракет из РСЗО

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Украинские националисты вновь обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив по нему пять ракет. Об этом 30 мая сообщает Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Донецкой Народной Республике (ДНР) в Telegram-канале

Снаряды были выпущены в 10:45 по направлению к поселку Нетайлово в Киевском районе города.

Отмечается, что 30 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) также обстреляли поселок Уманское в том же районе Донецка.

Этим же утром ВСУ нанесли удары по Горловке пятью снарядами калибра 152 мм, а также Орловке и Ясиноватой — в общей сложности 18 снарядами калибра 155 мм.

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Ранее этот день в СЦКК сообщили, что украинские националисты рано утром обстреляли Донецк, выпустив по городу 37 снарядов. Под обстрел попали Петровский и Киевский районы.

За день до этого ВСУ дважды за день нанесли по Донецку удар из РСЗО, выпустив четыре снаряда. В тот же день в Кировском районе Донецка при обстреле со стороны ВСУ был ранен подросток. Его госпитализировали.

Спецоперация, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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