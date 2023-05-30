Украинские националисты выпустили по Донецку 37 снарядов

Украинские националисты обстреляли Донецк, выпустив по городу 37 снарядов, сообщает 30 мая представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.

В 5:00 радикалы обстреляли Петровский район города пятью снарядами калибра 155 мм. В 5:25 по тому же району Донецка было выпущено еще шесть ракет того же калибра.

В 6:10 Петровский район был обстрелян 20 снарядами из реактивной системы залпового огня. В 6:20 шесть 155-миллиметровых снарядов было выпущено по Киевскому району города.

За день до этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за день нанесли по Донецку удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив четыре снаряда.

В тот же день в Кировском районе Донецка при обстреле со стороны ВСУ был ранен подросток. Его госпитализировали.

Спецоперация, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.