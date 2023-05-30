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Украинские националисты выпустили по Донецку 37 снарядов
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Украинские националисты выпустили по Донецку 37 снарядов

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Фото: Global Look Press/US Navy
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Украинские националисты обстреляли Донецк, выпустив по городу 37 снарядов, сообщает 30 мая представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.

В 5:00 радикалы обстреляли Петровский район города пятью снарядами калибра 155 мм. В 5:25 по тому же району Донецка было выпущено еще шесть ракет того же калибра.

В 6:10 Петровский район был обстрелян 20 снарядами из реактивной системы залпового огня. В 6:20 шесть 155-миллиметровых снарядов было выпущено по Киевскому району города.

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За день до этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за день нанесли по Донецку удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив четыре снаряда.

В тот же день в Кировском районе Донецка при обстреле со стороны ВСУ был ранен подросток. Его госпитализировали.

Спецоперация, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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