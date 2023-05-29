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При обстреле Донецка ВСУ пострадал подросток

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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В Кировском районе Донецка в понедельник, 29 мая, в ходе обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) был ранен подросток. О пострадавшем сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

После оказания на месте первой помощи подростка доставили в городскую больницу.

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Ранее в этот день представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские военные второй раз за сутки обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Обстрел зафиксирован в 15:05. Под огнем оказался Петровский район города.

Предыдущий обстрел был зафиксирован в 06:05 мск. Тогда ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.

17 мая 13-летний подросток пострадал в результате обстрелов ВСУ в Куйбышевском районе Донецка.

Спецоперация, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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