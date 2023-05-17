Мэр Донецка сообщил о раненном подростке в результате обстрелов города

Подросток ранен в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале 17 мая.

«Продолжает поступать информация о пострадавших мирных жителях в результате обстрелов <...>. В Куйбышевском районе ранения получил 13-летний учащийся средней школы № 712», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день Кулемзин сообщил о трех погибших мирных жителях вследствие обстрелов Куйбышевского района. Двое человек получили ранения.

Накануне один из снарядов, выпущенных ВСУ при обстреле Донецка, попал во двор школы № 85. Было повреждено остекление помещений здания.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.