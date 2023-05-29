ВСУ второй раз за день обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские военные второй раз за сутки обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом в понедельник, 29 мая, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Обстрел зафиксирован в 15:05. Под огнем оказался Петровский район города. В это же время Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили восемь снарядов по Куйбышевскому и Киевскому районам из артиллерии натовского калибра 155 мм.

Как отметили в представительстве, всего по Донецку было выпущено 10 ракет.

Предыдущий обстрел был зафиксирован в 06:05 мск. Тогда ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.

Кировский район также был обстрелян накануне. Украинские боевики выпустили 10 ракет из РСЗО. Позднее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ обстреляли и Куйбышевский район Донецка, один из снарядов попал в многоэтажный дом. Ранение получила мирная жительница.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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