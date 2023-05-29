Реклама
Прямой эфир
Мир
Больше 80% американских магазинов в США пострадали от краж в 2022 году
Интернет и технологии
Евросоюз в августе может запретить Twitter при отказе соответствовать правилам ЕС
Общество
В Краснодаре запретят вывески на иностранном языке
Спорт
Аргентинский тренер Маурисио Почеттино возглавил «Челси»
Авто
Представлен первый кросс-хэтчбек Cadillac GT4
Мир
Минпросвещения и МИД РФ поддержат русские школы в недружественных странах
Мир
Госдолг Украины за апрель вырос на $4,4 млрд и превысил $124 млрд
Политика
Востоковед оценил перспективу развития отношений РФ и Турции после победы Эрдогана
Авто
«Автотор» и BAIC подписали соглашение о технологическом сотрудничестве
Экономика
Лавров предрек оздоровляющий эффект для мировой экономики от перехода на нацвалюты
Происшествия
В «Сколково» сообщили об атаке хакеров на инфраструктуру фонда
Интернет и технологии
Компания Nvidia создаст самый мощный суперкомпьютер в Израиле
Сюжет:

ВСУ второй раз за день обстреляли Донецк из РСЗО

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские военные второй раз за сутки обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом в понедельник, 29 мая, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Обстрел зафиксирован в 15:05. Под огнем оказался Петровский район города. В это же время Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили восемь снарядов по Куйбышевскому и Киевскому районам из артиллерии натовского калибра 155 мм.

Как отметили в представительстве, всего по Донецку было выпущено 10 ракет.

«Влетел «Град», проломил плиту, пол и провалился в подвал»
Донецк подвергся самому массированному единовременному обстрелу за все годы военных действий

Предыдущий обстрел был зафиксирован в 06:05 мск. Тогда ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.

Кировский район также был обстрелян накануне. Украинские боевики выпустили 10 ракет из РСЗО. Позднее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ обстреляли и Куйбышевский район Донецка, один из снарядов попал в многоэтажный дом. Ранение получила мирная жительница.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023