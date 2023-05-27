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Украинские войска обстреляли Донецк 10 ракетами из РСЗО

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Фото: ТАСС/Иван Ноябрев
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Украинские войска в 09:30 обстреляли Кировский район Донецка, выпущено 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщили 27 мая в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел <...> по направлению <...> населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 10 ракет из РСЗО», — говорится в заявлении в Telegram-канале.

Кроме того, в 09:40 была обстреляна Ясиноватая, по ней Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили пять снарядов натовского калибра 155 мм.

Накануне Вооруженные силы Украины выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня по Куйбышевскому району Донецка.

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