Украинские войска в 09:30 обстреляли Кировский район Донецка, выпущено 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщили 27 мая в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел <...> по направлению <...> населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 10 ракет из РСЗО», — говорится в заявлении в Telegram-канале.

Кроме того, в 09:40 была обстреляна Ясиноватая, по ней Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили пять снарядов натовского калибра 155 мм.

Накануне Вооруженные силы Украины выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня по Куйбышевскому району Донецка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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