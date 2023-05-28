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В ДНР сообщили об обстреле Донецка со стороны ВСУ

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк. Об этом 28 мая сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:05 — н.п. Ласточкино — г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибра 155 мм», — говорится в Telegram-канале СЦКК.

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Накануне ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, выпущено 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Также была обстреляна Ясиноватая, по ней украинские боевики выпустили пять снарядов натовского калибра 155 мм.

Позднее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, один из снарядов попал в многоэтажный дом. О жертвах не сообщается.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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