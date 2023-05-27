Украинский снаряд попал в многоэтажный дом в Куйбышевском районе Донецка

Украинские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка, один из снарядов попал в многоэтажный дом. Об этом 27 мая сообщает мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Прямое попадание снаряда зафиксировано в квартиру многоэтажного дома по ул. Вахрушева, уточнил он.

О жертвах не сообщается.

Украинская армия ведет обстрелы территории Донецкой Народной Республики, а в особенности Донецка, ежедневно. Так, утром под огнем оказался Кировский район города, было выпущено 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.