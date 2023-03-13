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Кадыров сообщил Путину о готовности чеченцев «идти до победного конца»

Президент выразил благодарность бойцам из региона за участие в СВО
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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Чечня активно развивается благодаря работе главы республики Рамзана Кадырова, заявил Владимир Путин 13 марта на встрече с ним в Кремле. Также президент поблагодарил чеченских бойцов за участие в СВО на Украине.

Что произошло

- На личной встрече в Кремле Рамзан Кадыров рассказал главе государства о социально-экономических достижениях Чечни в 2022 году. Так, по его данным, объем инвестиций в регионе вырос на 55% и составил 90 млрд рублей. Кроме того, несмотря на западные санкции, субъект успешно запустил четыре завода по производству стройматериалов на базе технопарка «Казбек», сообщил Кадыров.

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- Чечня активно развивается, подтвердил Владимир Путин. «И вы лично многое делаете для этого, я это тоже знаю: и духовную сферу возрождаете, и материальная база ширится и укрепляется», — заметил глава государства.

- В беседе с президентом глава Чечни также сообщил, что жители региона полностью поддерживают проведение специальной военной операции на Украине и считают необходимым достижение ее целей. Чеченские бойцы, находящие в зоне боевых действий, нацелены действовать до победного конца, добавил Рамзан Кадыров. «Я вижу, как ваши парни воюют в зоне СВО, и передайте им самые наилучшие слова, спасибо им большое», — сказал Владимир Путин.

- В этот же день по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они обсудили реализацию договоренностей Москвы, Еревана и Баку 2020–2022 годов. Также лидеры проанализировали ситуацию вокруг Нагорного Карабаха: Владимир Путин подчеркнул необходимость решения всех вопросов в тесном контакте сторон с российскими миротворцами.

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