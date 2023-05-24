Пушилин рассказал об обстановке на флангах у Артемовска
Пик тревожности на флангах у Артемовска (украинское название — Бахмут) прошел, обстановка стабилизируется. Об этом в среду, 24 мая, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Я считаю, что риск минимизирован, но, безусловно, он существует, потому что противник может кидать еще какие-то резервы», — сказал Пушилин в эфире «Соловьев Live».
Он также добавил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Авдеевки и Марьинки в ДНР контролируется российскими силами — попытки украинской армии взять какой-либо контроль отбиты. Он отметил, что Марьинка пока не нуждается в активном вытеснении украинских солдат, в Авдеевке же российские позиции улучшаются ежедневно.
«Попытки противника контратаковать есть — в районе Марьинки они пытались, — но эта ситуация была купирована», — отметил врио главы ДНР.
Ранее, 24 мая, Марочко сообщил, что в район города Часов Яр, который находится рядом с Артемовском, прибыли новые украинские подразделения, ВСУ наращивают вооружение и бронетехнику. Он предположил, что Вооруженные силы Украины планируют атаковать российские подразделения, которые в настоящий момент находятся в Артемовске.
Говоря об обстановке в Авдеевке и Марьинке, Пушилин 22 мая сообщал, что российская армия продолжает продвигаться на этом направлении, несмотря на масштабные переброски ВСУ своих резервов.
По словам военных экспертов, Авдеевка и Марьинка — это следующий важный этап после освобождения Артемовска. Российские силы намерены сделать всё возможное, чтобы прекратить обстрелы из ствольной артиллерии по населенным пунктам республики.
20 мая основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Артемовска российскими силами. Операция по взятию города длилась 224 дня. Минобороны РФ также подтвердило это сообщение. Президент России Владимир Путин поздравил группу «Вагнер» и Вооруженные силы РФ с освобождением города.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.
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