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Силы ПВО отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ростовской области. Об этом 8 марта сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Силами и средствами противовоздушной обороны ночью отражена атака БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах», — написал он в своем Telegram-канале.

Слюсарь также проинформировал, что пострадавших и разрушений на земле не обнаружено.

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Накануне в Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы возникновения ЧС. Слюсарь заявил, что для получения актуальной информации жителям рекомендуется установить приложение МЧС России, которое будет отправлять push-уведомления с рекомендациями по действиям в различных ситуациях.

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