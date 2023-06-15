Льготная справка: для участников СВО хотят ввести реабилитационный сертификат

В Госдуме предложили ввести реабилитационный сертификат для участников СВО, получивших ранение . Письмо с такой инициативой глава фракции «Справедливая Россия – За правду» планирует направить премьеру Михаилу Мишустину (есть у «Известий»). Сертификат должен гарантировать внеочередное оказание медпомощи в государственных и частных клиниках по полису ОМС, компенсировать затраты на лечение и психологическую помощь, а также профессиональное обучение . Инициативу поддержали депутаты из профильных комитетов. Во сколько это обойдется и из каких средств такие сертификаты могут финансировать — в материале «Известий».

Реабилитация и льготы

В России предложили ввести специальный реабилитационный сертификат для получивших ранение участников СВО . Предполагается, что он позволит демобилизованным гражданам получить бесплатное лечение, содействие в восстановлении и ряд других льгот. Письмо с такой инициативой глава фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов и депутат Яна Лантратова планируют направить председателю правительства Михаилу Мишустину (документ есть у «Известий»).

Сертификат должен гарантировать внеочередное оказание медицинской помощи не только в ведомственных организациях, но и в частных клиниках по полису ОМС , отметил Сергей Миронов. А также — предоставление единовременной материальной помощи, права на бесплатное санаторно-курортное лечение, посещение спортивно-оздоровительных и культурных учреждений.

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Кроме того, по сертификату предлагается компенсировать расходы на квалифицированную психологическую помощь, профессиональное обучение или переобучение военнослужащих и членов их семей , а также оказывать содействие в трудоустройстве, сообщил глава справороссов. По его мнению, такая мера поможет ускорить процесс реабилитации участников СВО и станет важным элементом государственной поддержки.

Оформлять сертификат предлагается через сервис «Госуслуги» , указано в письме. Там отмечается: в условиях спецоперации государство должно предусмотреть меры по лечению, реабилитации и социальной реинтеграции ее участников. Президент Владимир Путин дал поручение обеспечить эффективное оказание помощи таким гражданам и их родственникам.

Количество семей, которым необходимо будет предоставлять персональное содействие, составляет десятки тысяч , указано в обращении. На сегодня с даты начала СВО ежемесячная выплата была установлена уже для 26 инвалидов боевых действий и 1420 ветеранов, следует из данных Фонда пенсионного и социального страхования.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— Лечение, отдых, восстановление — важнейшие составляющие возвращения человека в обычный ритм жизни . Особенно важно, что этим сертификатом предлагается компенсировать обучение военнослужащих и их семей, что позволит не только помочь человеку найти себя, но и заполнить многие отрасли кадрами с высокой мотивацией к труду, — добавила депутат Госдумы Яна Лантратова.

Единый стандарт

Инициативу поддержал первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. По его мнению, затраты на реабилитацию участников СВО по такому сертификату можно покрывать, например, из фонда «Защитники Отечества» , филиалы которого по всей стране начали работать с 1 июня этого года. Он мог бы эмитировать подобные бумаги и раздавать их гражданам. Причем лучше предоставлять их в электронном формате, например через сайт «Госуслуги».

Важно, чтобы люди могли выбрать учреждение или клинику, в которую они хотят обратиться, считает депутат. При этом итоговый перечень и виды услуг, которые будут предоставляться участникам специальной операции и членам их семей, определят уже решением правительства или законом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Идею предоставления таких льгот демобилизованным также поддержал член комитета Госдумы по социальной политике Михаил Тарасенко. По его словам, в сложившейся ситуации государство обязано создать все условия для лечения и реабилитации граждан, которые получили ранение в условиях СВО, а также помочь им самореализоваться . В какой форме это будет сделано — не столь принципиально.

«Известия» направили запрос в Минтруд и Минфин.

Сейчас уже действует целый ряд федеральных и региональных мер поддержки участников спецоперации . Среди них жилищные, санаторные, налоговые, транспортные льготы, меры в сфере образования и занятости, отметил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Дмитрий Кузнецов. По его мнению, стандартный набор льгот и помощи должен быть единым для всех субъектов.

Реабилитационный сертификат позволит в режиме «одного окна» учитывать и финансировать предусмотренный перечень услуг демобилизованным россиянам, считает Дмитрий Кузнецов. По его мнению, медицинские организации, включенные в систему ОМС, в том числе частные, должны участвовать в такой программе. Следует также привлекать страховое сообщество для отработки сопровождения демобилизованных граждан и взаимодействия с фондом «Защитники Отечества».

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

Система может действовать так: участникам СВО выдаются сертификаты, которые позволят бесплатно получать услуги в лечебном учреждении, а организации смогут возмещать расходы из средств федерального бюджета, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Он пояснил: такой документ фактически окажется ценной бумагой, деньгами, которые можно будет использовать исключительно на реабилитацию. В медицине этот этап не менее сложный и дорогостоящий, чем само лечение, поэтому реализация инициативы будет полезна, считает эксперт.