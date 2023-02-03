Комплекс полноценности: как участникам СВО помогут вернуться к мирной жизни

Механизмы возвращения участников СВО к мирной жизни разработали представители регионов при поддержке Агентства стратегических инициатив. Они предложили выделить ветеранам боевых действий социальных кураторов, обеспечить психологическую поддержку, а также помочь в социально-трудовой адаптации и с профессиональной переподготовкой. В предлагаемой дорожной карте, которую участники проекта намерены направить в правительство, есть и меры по реабилитации бойцов, получивших тяжелые ранения, а также помощь их семьям. Разработанные решения можно внедрять в любом регионе, уверены в АСИ. В Госдуме РФ инициативу поддержали. Первый зампредседателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая отметила необходимость создания единого для всей страны перечня льгот и мер поддержки семей военнослужащих.

Возвращение к мирной жизни

Команды пяти регионов — участники проекта АСИ по выработке социальных решений — подготовили дорожную карту, которая позволит «максимально быстро и безболезненно» вернуться к мирной жизни бывшим участникам СВО, сообщили «Известиям» в Агентстве стратегических инициатив (АСИ). В частности, чтобы сократить сроки получения выплат и льгот, предлагается внедрить закрытую систему документооборота. Это, по мнению участников, позволит ускорить обмен данными между ведомствами и воинскими частями.

За каждым бывшим участником спецоперации необходимо закрепить личного социального куратора, считают разработчики проекта АСИ. А для этого — создать специальную службу, представители которой могли бы сопровождать экс-военных на всем пути получения поддержки. Для оценки потребностей ветеранов боевых действий и их семей предлагается ввести социальный паспорт, который поможет эффективно определять индивидуальные нужды.

Комплекс полноценности Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Участникам СВО необходимо пройти и комплексную программу реабилитации на базе санаторно-курортных учреждений, геронтологических центров и военных госпиталей, полагают авторы разработки. Для полноценной реабилитации они предлагают организовать и специальный прокат технических средств реабилитации.

В зоне боевых действий сейчас несколько категорий людей — кадровые военные, добровольцы, мобилизованные, напомнила «Известиям» советник генерального директора АСИ Ольга Линник. По ее словам, возвращаются в основном раненые и те, у кого кончился срок контракта.

— Есть те, кто после лечения будет в хорошей физической форме, и это позволит им снова вернуться в зону СВО и продолжить служить. Но есть и те, кто получил тяжелое ранение и статус инвалида, — пояснила она.

Работу с ранеными надо начинать уже в госпитале, заявила « Известиям» глава «Комитета семей воинов Отечества», член Совета по правам человека при президенте РФ Юлия Белехова.

Комплекс полноценности Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Потому что, когда раненый боец вернется домой после лечения, работать с ним будет очень сложно. А если уже в госпитале дать ему понимание завтрашнего, то у него будет надежда и стимул быстрее восстанавливаться, — считает эксперт.

Также вернувшимся необходима программа социально-трудовой адаптации. В перечне мероприятий, которые предлагают участники проекта АСИ, — подготовка психологов для работы с участниками СВО. Если же ветеран боевых действий стал инвалидом, необходимо помочь ему вновь обрести бытовые навыки. И для этого опять же необходимо готовить специалистов.

Бывшим военным нужна и помощь в освоении профессий, которыми они раньше не владели, говорится в предлагаемом решении.

Чтобы выявить основные потребности участников боевых действий и их семей, участники проекта АСИ проводили интервью с ветеранами, их семьями и специалистами различных социальных учреждений.

Комплекс полноценности Медсестра читает солдатам письма детей в палатке полевого госпиталя в зоне специальной военной операции Фото: РИА Новости

— Мы планируем передать свои предложения на рассмотрение федеральных органов власти и надеемся, что они будут рекомендованы к внедрению в субъектах России, — подчеркнула Ольга Линник.

В регионах действительно есть запрос на различные формы поддержки для тех, кто возвращается из зоны боевых действий, подтвердила «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

— Кому-то после ранения потребуется реабилитация, кому-то психологическая поддержка. Кому-то нужна будет помощь в трудоустройстве, кому-то социализация, — отметила она.

В комплексе

Для таких сложных ситуаций, как возвращение к мирной жизни после участия в военных действиях, решение должно быть комплексным, и оно заключается в переформатировании и «сшивании» уже существующих механизмов, а также доработке практик, пояснила Ольга Линник. Многие составляющие решения уже применяются в регионах, но требуется их объединить, добавила она.

Комплекс полноценности Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— Например, необходимы автоматизация процесса передачи документов из Министерства обороны в гражданские ведомства, организация диспансеризации вне общей очереди, ускорение процесса получения выплат за счет организации межведомственного взаимодействия, — пояснила Ольга Линник. — И выработанное решение позволяет обеспечить единый, «бесшовный» путь возвращения к мирной жизни, причем с поддержкой социального координатора на этом пути. Это помогает людям адаптироваться в максимально короткий срок, без стигматизации.

По ее словам, человек может воспользоваться предложенным «маршрутом» буквально с момента выписки из госпиталя. И далее он будет следовать по нему до полной адаптации в мирной жизни, включая трудоустройство.

Разработанное решение универсальное, то есть может внедряться во всех регионах с минимальной адаптацией, уверены в АСИ. А программы комплексной реабилитации могут быть легко реализованы на базе существующих санаторно-курортных учреждений, геронтологических центров.

Комплекс полноценности Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

В регионах уже есть примеры создания инфраструктуры для работы с людьми, которые возвращаются из зоны СВО, рассказала «Известиям» Яна Лантратова. В качестве примера она привела Челябинскую область. Она также отметила, что в помощь вернувшимся активно вовлекаются некоммерческий сектор и волонтеры.

— Они могут быть очень эффективны в оперативной помощи конкретным семьям: убрать снег, запасти дрова и так далее, — обратила внимание депутат.

Для комплексных решений важно понять точное количество семей, которым понадобится помощь, их состав, подчеркнула Юлия Белехова. Дальше надо определить полный алгоритм действий и соотнести его с реальными возможностями.

— Например, понять, сколько у нас для этого психологов. И если психологов недостаточно, и семья получит эту поддержку только через год, то это не очень правильно. Также не очень правильно отправлять семью в чат-бот, в «информационный тромб», как мы это называем, — пояснила она.

Комплекс полноценности Встреча военнослужащих, освобожденных из украинского плена Фото: РИА Новости/Сергей Батурин

А электронные ресурсы, по ее словам, хоть и важны, но во многих вопросах не могут заменить человека.

Все виды помощи для тех, кто получил ранения, увечья, нуждается в медицинской помощи, в протезировании после участия в боевых действиях, должны быть срочными и исполняться оперативно и в автоматическом режиме, заявила «Известиям» первый зампредседателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

— У нас не так популярна психологическая помощь. Некоторые просто стесняются за ней обращаться. Но и она должна быть доступной и оперативной. Конечно, вся максимально возможная забота должна быть уделена семьям потерявших своих близких. Если остались дети, то для младших — гарантированные места в детсадах и школах. Если постарше — должны получить льготы по обучению в вузах на бюджете, даже если до поступления еще много времени, — подчеркнула она.

Она полагает, что единый для всей страны перечень льгот и мер поддержки семей военнослужащих необходим.