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Скорая соцпомощь: НКО хотят привлечь к адаптации участников СВО

Некоммерческие организации уже доказали свою эффективность в сложные периоды
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Некоммерческие организации необходимо активнее вовлекать в поддержку наиболее уязвимых слоев населения, в том числе в социальную реабилитацию людей, возвращающихся из зоны боевых действий, считают в Совете по правам человека при президенте РФ. Соответствующие предложения планирует проработать комиссия СПЧ по развитию институтов гражданского общества. НКО хотят привлечь к реализации широкого круга проектов, в том числе по работе с участниками СВО и их семьями. Прежде всего таким людям потребуется психологическая реабилитация, отмечают эксперты. А если человек в результате ранения потерял руку или ногу, то после протезирования нужна социально-бытовая реабилитация, помощь в сопровождаемом трудоустройстве. Государству также следует расширять практику социального заказа, считают эксперты.

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Потенциал для уязвимых

Потенциал НКО нужно активнее использовать для улучшения качества жизни уязвимых социальных групп, считают в комиссии по развитию институтов гражданского общества СПЧ. В том числе тех, кто вернется из зоны боевых действий, и их семей.

Сейчас есть НКО, которые успешно работают с самыми разными уязвимыми группами, рассказала «Известиям» председатель комиссии Светлана Маковецкая.

— Это могут быть, например, бездомные, больные ВИЧ или гепатитом С, наркозависмые. Они, как правило, страдают одновременно и от того, что им нужна поддержка, и от того, что они боятся ее попросить, дабы не получить клеймо людей недостойных, обладающих постыдными качествами, — пояснила она.

Сейчас в разных городах есть организации, успешно работающие с самыми сложными категориями, добавила она, приведя в пример Казань, Новосибирск, Санкт-Петербург.

Скорая соцпомощь
бездомный
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Сильная сторона некоммерческих организаций в том, что они включают в эту деятельность людей, которые сами прошли через схожие проблемы. То есть формируют востребованность, социальную полезность своих же бывших благополучателей для новых клиентов, — отметила член СПЧ.

Некоммерческие организации, по ее словам, в пандемию уже доказали свою эффективность в подключении людей к помощи нуждающимся в сложный период.

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— Включилась связь «равный равному»: люди выгуливали друг у друга собак, помогали в покупке и доставке продуктов и лекарств, а организаторами были НКО. Они использовали в этом случае свой социальный капитал, доверие, которое было к ним у общества, — пояснила Светлана Маковецкая.

Наличие этого социального капитала означает, отметила она, что если организациям доверяют в одном виде деятельности, то и в других аудитория это доверие сохранит.

Семейный опыт

У некоммерческих организаций есть опыт работы не только с людьми, пережившими сложную ситуацию, но и с их семьями, обратили внимание в СПЧ. Он крайне важен для семей людей, которые возвращаются после специальной военной операции, полагают в совете.

— Скорее всего, кроме прочего, им понадобится серьезная социальная поддержка. Мы предполагаем, что может быть востребована практика некоммерческих организаций, которые работают с семьями своих подопечных, — добавила Светлана Маковецкая.

В качестве примера работы с семьями она привела реабилитационный центр «Дом надежды на Горе» в Ленинградской области, где успешно добиваются длительной ремиссии у людей с алкогольной зависимостью, рассказала «Известиям» его директор Татьяна Кондакова.

Скорая соцпомощь
госпиталь
Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

— Родственники могут навещать своих близких, которые находятся у нас на реабилитации. Но перед этим семьи обязательно должны пройти курс психотерапии с нашим консультантом, — пояснила она.

В таких семьях, как правило, есть проблема созависимости. При этом, по ее словам, были случаи, когда сначала члены семьи избавлялись от проблемы, а после этого их родственник прекращал употреблять алкоголь.

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В фонде не исключают, что после стресса, пережитого в зоне боевых действий, число тех, кому потребуется помощь в избавлении от алкоголизма, только возрастет.

— Такие примеры уже были после Великой Отечественной войны, после Афганистана. Кроме того, и у нас в течение последних лет был подопечный из Донецка. Сейчас он, насколько я знаю, сам создал группу анонимных алкоголиков, — поделилась она.

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В помощи вернувшимся из зоны СВО и их семьям может быть задействован очень широкий круг НКО, считают эксперты.

Прежде всего таким людям потребуется психологическая реабилитация, отметила директор Агентства социальной информации, член Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова. Тем, кто получил ранения, лишился конечностей, по ее словам, понадобится помощь в восстановлении после протезирования.

— Безусловно, у госструктур есть такой опыт, но дополнительная помощь и поддержка не будут лишними. После протезирования нужна социально-бытовая реабилитация, так называемая школа ходьбы, трудовая реабилитация, — пояснила она.

Скорая соцпомощь
помощь
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Людям может понадобиться как просто консультация, так и помощь в сопровождаемом трудоустройстве, поиске возможностей заниматься адаптивным спортом. Кроме того, напомнила она, родственникам тоже требуется обучение по уходу за инвалидом, а иногда и просто психологическая поддержка.

Семьям участников спецоперации НКО могут помочь в оплате сиделок, добавила член СПЧ, президент международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь доктора Лизы» Ольга Демичева.

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— Может быть также дополнительная поддержка со стороны благотворительных организаций в отношении детей в этих семьях, в отношении родителей военнослужащих, если мы говорим о тех, кто уходил на службу из родительского дома, — сказала она.

Расширить практики

Чтобы НКО могли эффективнее помогать наиболее уязвимым категориям, комиссия СПЧ по развитию институтов гражданского общества планирует работать сразу в нескольких направлениях, заверила Светлана Маковецкая.

— Во-первых, мы хотели бы, чтобы государство создавало стимулы для негосударственной поддержки НКО. Например, чтобы социально-ответственный бизнес мог вкладывать ресурсы в решение некоммерческими организациями социальных проблем. Бизнес, который помогает организациям, их реестр социально-ориентированных НКО Минэкономразвития, мог бы получать небольшие налоговые льготы, — пояснила она.

Для этого, по ее словам, можно было бы расширить возможности фондов чистого капитала или так называемых эндаументов. Эндаумент — это специальный фонд, куда жертвователи могут перечислить свои деньги; затем они передаются управляющей компании, а та инвестирует их в ценные бумаги; доходы от таких инвестиций НКО может тратить на свою уставную деятельность.

Скорая соцпомощь
расширение
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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— Порой представители бизнеса понимают социальную проблему, такую как наркомания или алкоголизм, но не хотят напрямую с ней ассоциироваться. При этом фонды чистого капитала могли бы аккумулировать средства, которые НКО использовали бы для финансирования своих программ. Пока у нас эндаументы, в которые может вложить средства бизнес и получить при этом льготы, возможны в культуре и образовании. А нам бы очень хотелось, чтобы они были и для решения социальных проблем, — рассказала член СПЧ.

Также, по ее словам, у комиссии есть предложения о расширении практики социального заказа. Такой механизм сейчас реализуется только в отдельных пилотных регионах в отношении ограниченного круга услуг.

— А мы бы хотели, чтобы, например, Минздрав подумал над созданием отдельной услуги по профилактике и поддержке алкозависимых людей в состоянии ремиссии. И чтобы тогда возникал механизм социального заказа. Например, государство говорит, что хочет закупить услуги методом ваучера для 600 таких человек. Тогда некоммерческие организации, которые обладают этим опытом, не просили бы субсидию у государства, а просто открывали бы двери и нуждающиеся в такой поддержке люди приводили бы за собой эти деньги в виде персонального сертификата. Это называется потребительским субсидированием, — отметила Светлана Маковецкая.

Общественники, по ее словам, предлагают расширить ассортимент пилотных услуг в законе о социальном заказе. Соответствующие предложения комиссия планирует подготовить в ближайшее время.

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