Дорого качество: зачем психологам новые требования к образованию

Депутаты Госдумы и экспертное сообщество готовят к внесению в нижнюю палату парламента законопроект о психологической помощи. Один из его авторов, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что документ предполагает прохождение психологами повторной аттестации каждые пять лет. По мнению некоторых экспертов, в проекте прописаны достаточно жесткие требования к образованию. На этапе первой публикации это уже вызвало ожесточенные споры в отрасли, в том числе опасения, что число психологов сильно сократится, а стоимость их услуг возрастет. «Известия» разбирались, к чему приведут требования нового закона.

Психолог — тот, что с аттестатом

Законопроект представили в сентябре в комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Его разработали депутаты с участием специалистов МГУ им. Ломоносова и СПбГУ. Документ еще не поступил в нижнюю палату парламента, но в первой редакции опубликован в «Психологической газете».

В законопроекте дается определение психолога. Ему предъявляется несколько условий: во-первых, наличие высшего психологического образования, полученного в аккредитованном вузе, не ниже специалитета или магистратуры; во-вторых, наличие квалификационного аттестата; в-третьих, отсутствие признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным.

В четверг Анна Кузнецова в эфире «России-1» снова рассказала о готовящемся документе. В частности она заявила, что предполагается регулярная аттестация психологов каждые пять лет.

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Положения законопроекта, в том числе требования к образованию, уже стали поводом для серьезного обсуждения и критики со стороны отдельных игроков на рынке. Так, в октябре представители нескольких крупных психологических проектов направили открытое письмо в Общероссийскую профессиональную психотерапевтическую лигу и Российское психологическое общество, в котором указали на проблему, связанную с критерием о получении высшего профильного образования не ниже специалитета или магистратуры, хотя многие проходили переподготовку на базе высшего образования по непсихологической специальности или программам бакалавриата.

Авторы письма предупредили, что инициатива может привести к оттоку специалистов, а необходимость обучения в вузах уже практикующими психологами ради сохранения своей профессии приведет просто к потере навыков.

При этом многие психологи, критиковавшие законопроект, заявили, что сами по себе требования к образованию важны, но они не должны быть такими жесткими.

Зачем психологам переаттестация

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП), невролог Ян Власов замечает, что все работники здравоохранения повышают свою квалификацию каждые пять лет, и психологи, по его мнению, не должны быть исключением — они тоже обязаны работать по законам здравоохранения, а аккредитация и повышение квалификации позволят очистить рынок от неграмотных кадров .

Основательница онлайн-школы «Психодемия» (участник открытого письма с критикой законопроекта), кандидат психологических наук Мария Данина подчеркивает, что сама профессия психолога по своей сути подразумевает непрерывное и постоянное обучение.

— В среднем психологи учатся гораздо чаще, чем раз в пять лет, — сказала она. — Для активно практикующих и востребованных специалистов норма — проходить как минимум один новый курс в год, но многие учатся и на 3–4 программах. Необходимость в постоянном обучении связана с тем, что в процессе работы с клиентами, к сожалению, не растет профессиональное мастерство специалиста, а иногда даже наоборот — накапливаются ошибки и плохие привычки. В процессе обучения расширяется инструментарий психолога и повышается эффективность его работы.

Основатель и генеральный директор компании Inbalansy (еще один участник открытого письма) Юлия Карасева также замечает, что сама по себе идея повторной аттестации не нова и имеет под собой основания: это поможет поддержать качество оказания услуг, а также снизить риск того, что в этой отрасли будут работать люди, на самом деле не являющиеся экспертами в области психологии.

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— Важно продумать, для каких областей применения психологических знаний такая аттестация может быть обязательной, например, школьный психолог, военный психолог, психологи, работающие на важных государственных объектах, а для кого рекомендованной — такой вариант возможен, если не делать ее обязательной для всех, — сказала она «Известиям».

Психолог Яна Власова также согласна с введением обязательной аттестации, потому что должен быть контроль за квалификацией.

— У меня был опыт, когда клиенты приходили от непрофессионалов в очень «разобранном» состоянии, — сказала она «Известиям». — А ведь в психологии очень важна супервизия, когда у каждого специалиста есть более опытный коллега, который может помочь справиться со сложностями в консультировании клиента. Супервизор, к слову, тоже должен иметь специальное образование.

Собеседница указывает на опыт Германии, где очень жестко устроена система работы психологов. Там, говорит она, человек, который хочет заниматься психологической практикой с детьми, должен получить образование по детской психологии, а также пройти комиссию для получения лицензии только в этой сфере. И если человек захочет расширить свою практику на взрослых, то он снова должен пройти большое обучение, снова сдать экзамен и получить лицензию.

Руководитель Федерального центра научно-методического сопровождения педагогических работников МГППУ, исполнительный директор Федерации психологов образования России Олеся Леонова замечает, что требования к квалификации уже содержатся в профессиональных стандартах, и работодатели часто ориентируются на них. Кроме того, педагоги-психологи, являющиеся также и педагогическими работниками, по закону «Об образовании» и так должны повышать квалификацию не реже чем один раз в три года, добавила Леонова.

Откуда взялась критика

Опасение у участников рынка и остальных экспертов вызывает скорее реализация идеи. Юлия Карасева из Inbalansy замечает, что появляется очень много вопросов, которые нужно учесть при внедрении законопроекта. В частности, она указывает, что в документе совсем не ясна процедура: должна ли проводиться аттестация после завершения образования для присвоения специалисту статуса профпригодности или диплом и будет являться первичной аттестацией.

— Как будут учитываться в аттестации разные направления деятельности специалистов, закончивших вузы? — перечисляет она возникшие вопросы. — Как быть с текущими специалистами, в какой момент времени необходимо пройти аттестацию? Относится ли аттестация к научной деятельности психологов или мы говорим непосредственно о консультировании и работе с людьми? Кто будет оценивать и принимать решение о прохождении аттестации?

Возникает и другой вопрос: как вести контроль за тем, чтобы работали только те специалисты, которые прошли аттестацию, говорит Карасева.

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Ян Власов из ВСП замечает, что сложности могут возникнуть с переаттестацией и повышением квалификации психологов из государственных медучреждений — в том смысле, что обучение потребует значительного количества времени, а специалистов в госучреждениях и так не много.

Впрочем, клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина замечает, что сейчас профессионалы в этой области постоянно проходят обучение за свой счет, а создание механизмов аттестации, вероятнее всего, и предоставит возможности для прохождения программ повышения квалификации.

— Так что, может быть, психологам станет даже легче , — сказала она. — Прежде чем начать спрашивать каждые пять лет, государству потребуется сначала что-то дать этим специалистам. Как раз это может стать зоной роста для отрасли.

Как отразятся требования на рынке

Новые критерия способны привести к росту стоимости психологической помощи , замечает Юлия Карасева.

— Это зависит от того, что будет предполагать законопроект, какие обязательства будут возложены на психологов и организации, занимающиеся психологической поддержкой , — сказала она. — Важно реалистично выстроить сроки проведения аттестаций и удобство ее прохождения. Иначе мы можем получить множество специалистов, которые не могут выполнять свою работу, и тем самым сделаем поддержку менее доступной, создадим риски для бизнеса, организаций, в которых психологи обеспечивают качественную работу всей компании.

Психолог Яна Власова соглашается с тем, что требования закона могут привести к оттоку специалистов.

— Я думаю, примерно 40% психологов вряд ли пройдут аттестацию. Мне бы хотелось, чтобы цифра была меньше, — заметила она. — Исполнение требований может привести к росту стоимости услуг. Конечно, не сильно радужная картина, но это и своего рода гарантия, что человек попадет в руки надежного специалиста, который прошел аттестацию и получил лицензию.

Мария Данина из «Психодемии» считает, что главным образом нововведения отразятся на психологах, которые работают в найме, в частности в государственных учреждениях.

— А психологи, оказывающие частные услуги, могут оказаться в серой правовой зоне, то есть продолжать работать, не выполняя аттестационные требования, — указала она. — Частнопрактикующих специалистов в России большинство, из них примерно 30% — люди, сменившие профессию через профпереподготовку.

Частные компании, занимающиеся обучением психологов, также будут вынуждены перестраиваться и адаптировать свою работу к законодательству, считает Юлия Карасева. Но и тут есть пространство для злоупотреблений — специалисты без качественного образования могут попытаться получить документ об аттестации нелегальными способами.

При этом сами авторы документа при разговорах о повышении стоимости услуг и сокращении числа психологов всегда в первую очередь подчеркивают, что ставят во главу угла качество психологической помощи. Еще одна из идей законопроекта — создание сети бесплатной психологической помощи по аналогии с существующей юридической.

Удовлетворяет ли рынок потребности

Яна Власов замечает, что значение психологической поддержки растет, причем не только для пациентов: по данным Всероссийского союза пациентов, в помощи психолога нуждаются 80% врачей, 10% из них — специалисты, которые уже находятся на грани ухода из профессии в связи с выгоранием.

Но хватает ли специалистов? Скорее нет — особенно с учетом потребности в людях этой профессии, например, школ. На круглом столе в Госдуме в сентябре, когда представляли законопроект, прозвучали цифры: в России на 30 тыс. психологов — 40 тыс. школ.

При этом сама распространенность профессии явно выросла. Психолог Яна Власова замечает, что рынок психологических услуг расширился по сравнению с тем, что было 10 лет назад, но в том числе за счет людей, которые прошли несколько краткосрочных курсов и сразу начинают консультировать людей. Мария Данина подтверждает: создается ощущение, что специалистов действительно много, однако найти свободного грамотного психолога, к которому можно направить друзей и родственников, по-прежнему трудно.

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В Минздраве на момент публикации материала не ответили на вопрос «Известий» о том, какова сейчас ситуация на рынке психологических услуг.

— Необходимость создания такого закона вышла из насущной потребности — прийти к общему пониманию о психологической помощи, потому что сейчас ситуация иногда даже комична, — говорит Олеся Толстухина. — Психологической помощью в интернете называют слишком много направлений: от астрологии и нумерологии до чакрологии и энергопрактик. А научное сообщество считает это шарлатанством. При этом мало кто пойдет лечиться к человеку без диплома, но с психологической помощью это почему-то всё еще работает.

Она отмечает, что психологи, трудящиеся в клиниках или госучреждениях, обязательно подтверждают свое образование дипломами, программами дополнительного профессионального обучения, за их квалификацию берет на себе ответственность руководство учреждений. Всё остальное, касающееся рынка частных услуг, — хаос, говорит Толстухина. И с ним закон должен разобраться.