«Противник локализуется и уничтожается»

Под Артемовском, в районе Клещеевки и Берховки идут тяжелые бои. ВФУ с севера и юга пытаются обойти город и взять его в клещи. Но украинские штурмы не увенчались успехом — все атаки были отбиты, враг понес серьезные потери. «Известия» побывали на северном фланге Артемовска — в районе Соледара — и увидели, как российская добровольческая бригада «Невский» отбивала очередной «накат» противника.

Новые снаряды

В Соледар мы выезжаем еще ночью. Главное — попасть в город до рассвета. На этом направлении украинские боевики активно применяют дроны-камикадзе. Плохая погода и низкая освещенность серьезно снижают их боевые возможности.

Российские войска успешно уничтожают украинские беспилотники. В районе Соледара даже развернута полноценная противодроновая защита. Но и враг не стоит на месте — применяет новые приемы и совершенствует свою технику. Не отстают от своих беспилотных «коллег» и обычные украинские артиллеристы. Бывают дни, когда по городу прилетают сотни снарядов. Поэтому лучше не рисковать.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Такую активность ВФУ развивают неспроста. Украинские боевики пытаются прорвать российские позиции и взять Артемовск в клещи. Для этого им нужно завладеть двумя важнейшими населенными пунктами: на юге — Клещеевкой, а на севере — Берховкой.

Огнем и сталью

Мы приезжаем в штаб добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Невский». Ее бойцы вместе с военнослужащими других полков и бригад прикрывают направление на Берховку. Добровольцы ежедневно ведут тяжелые бои с украинскими боевиками, и врага на своем направлении они не пропустили.

С украинской стороны наступлением на Артемовск командует генерал-полковник Александр Сырский. По словам офицеров штаба бригады «Невский», Сырский прикладывает все усилия, чтобы любой ценой взять город. При этом с потерями ВФУ на этом направлении не считаются. В бои постоянно бросаются новые части. Работает артиллерия врага, запускаются дроны-камикадзе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Сейчас на позиции «Невского» наступает 30-я мотопехотная бригада. Это кадровая воинская часть с богатым боевым прошлым. Бригада участвовала в сражениях в Донбассе еще в 2104-м году . И до начала СВО 30-я мпбр считалась одной из лучших в украинских сухопутных войсках. Сейчас в составе бригады — кадровые батальоны на бронетехнике и несколько батальонов территориальной обороны.

На нескольких экранах в штабе российской добровольческой бригады в режиме реального времени транслируется информация с линии боевого соприкосновения. В небе находится квадрокоптер «Невского». Его расчет ведет разведку украинских позиций. Не так давно на одном из участков была замечена подозрительная активность. Картинка с камеры «квадрика» непрерывно передается на мониторы в штабе бригады.

— Есть цель. Похоже, замаскированный автомобиль , — говорит офицер-артиллерист с позывным Пепел. На мониторе хорошо виден спрятанный в лесочке квадратный объект, прикрытый маскировочной сетью.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

После короткого обсуждения принято решение поразить цель. За считаные минуты проводятся необходимые расчеты. И команда уходит расчету одной из гаубиц. С короткой паузой — на корректировку — по автомобилю противника выпущено пять снарядов. В результате близких попаданий цель поражена и вспыхивает ярким пламенем.

На небе и на земле

— Обстановка достаточно тяжелая, в последнее время враг активизировал дроны-камикадзе. Также работает его ствольная артиллерия. В целом стабильно на нашем направлении, — рассказывает командир гаубицы Д-30 с позывным Грэй.

Мы находимся на одной из артиллерийских позиций бригады «Невский». Здесь развернута 122-миллиметровая гаубица Д-30.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

— Враг концентрирует свои ресурсы в определенной точке и периодически пытается пробиться. Противник локализуется и уничтожается, пока ни одного прорыва на нашем направлении не было осуществлено, — продолжает Грэй.

Сегодня, как ни удивительно, на позициях затишье. Украинские боевики практически прекратили обстрелы. В небе нет дронов-камикадзе. За время нашего разговора с добровольцами бригады «Невский» было всего несколько прилетов. Хотя, по словам наших собеседников, последние недели работать приходилось на пределе возможностей днем и ночью — под непрерывными украинскими обстрелами.

— Я работаю из Д-30. Очень хорошее орудие, советское, надежное, иногда его сравнивают с автоматом Калашникова, потому что стреляет в любых условиях, в любую погоду, отлично выполняет свои задачи, — рассказывает нам Грэй. — В отличие от РСЗО, наши гаубицы — это снайперская винтовка артиллерии. Она неплохо поражает цели, хорошо корректируется, тем более что для этого мы используем уже новые средства. Активно применяем новое программное обеспечение, спутниковую связь, у нас присутствуют различные беспилотники — от малых до больших. Также у нас неплохое ПВО.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Д-30 на огневой позиции тщательно замаскирована. С расстояния в несколько метров ее уже не отличить от деревьев и кустов. По словам добровольцев-артиллеристов, хорошая маскировка — залог безопасности позиции и жизни расчета. После открытия огня противник достаточно быстро локализует квадрат и высылает разведывательные средства.

— Смены позиций производим в вечернее время, чтоб не рисковать ни орудием, ни расчетами, — объясняет Грэй. Хотя беспилотники разведки и могут вести наблюдение в темноте с помощью тепловизиров, дроны-камикадзе по своей конструкции такой возможности лишены . Поэтому в сумерках противник лишается одного из своих главных на данный момент средств поражения.

Наш разговор прерывает странный шипящий звук. Это по воздушной цели отработал зенитный ракетный комплекс «Стрела-10». Его расчет прикрывает орудия и бьет по большим украинским беспилотникам самолетного типа.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Вдали раздается хлопок. Похоже, российские зенитчики сбили цель.

«Замаскировать орудие, расчет в укрытие!»

Наш разговор опять прерывается. Расчету гаубицы приходит огневая задача: нужно подавить пехоту врага в укрытии. За несколько секунд бойцы размаскируют Д-30 и по команде «Огонь!» выпускают первый снаряд.

Между выстрелами расчет внимательно вслушивается и всматривается в небо. Важно заметить вражеский БПЛА как можно раньше. Пока командир орудия работает с блокнотом и рацией, ожидая очередную корректировку, раздается звук пролетающего БПЛА. Сразу же доклад, и в ответ команда: «Прекратить огонь, замаскировать орудие, расчет в укрытие!»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Но на позиции в этот момент сложная ситуация. Наводчик докладывает, что он «наведен, заряжен» и просит выстрелить по цели перед маскировкой. Это уже четвертый выстрел, и после получения данных нашей разведки он должен быть точным. Но выхлоп орудия слишком заметен с воздуха, даже если коптер-разведчик не видит его под деревьями, вспышку пропустить сложно.

Через некоторое время звук БПЛА пропадает, наблюдатели тоже ничего не фиксируют в небе. Можно вернуться к выполнению огневой задачи.