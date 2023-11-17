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Опорное положение: инвалидность ветеранам СВО будут назначать бессрочно

Получившим тяжелые ранения бойцам не придется ежегодно проходить переосвидетельствование
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Ветеранам боевых действий не придется ежегодно подтверждать инвалидность — соответствующее постановление утвердило правительство, выяснили «Известия». Речь идет о людях, получивших тяжелые увечья на военной службе, а также о добровольцах-контрактниках. При первичном освидетельствовании на получении инвалидности ее будут сразу назначать бессрочно. Эксперты называют меру логичным и гуманным решением.

Кому дадут бессрочную инвалидность

Участникам боевых действий, в том числе ветеранам специальной военной операции, облегчат условия получения инвалидности: она будет устанавливаться бессрочно. Постановление об особенностях оформления такого социального статуса утвердило правительство (документ есть у «Известий»).

удостоверение
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Согласно поправкам, речь идет о бойцах, получивших тяжелые увечья, ранения, травмы и контузии в ходе военной службы, службы по контракту, пребывании в добровольческом формировании. Их избавят от необходимости проходить повторное освидетельствование для подтверждения инвалидности — достаточно будет получить это заключение от специальной комиссии лишь однажды и без необходимости ежегодно заново проходить медкомиссию.

При этом у граждан останется право повторно обратиться в учреждение медико-социальной экспертизы для пересмотра группы инвалидности при изменении состояния здоровья, подчеркивается в документе.

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Эксперты поддержали поправки, отметив их актуальность и высокую социальную значимость.

Боевые множественные травмы значительно отличаются от травм и ампутаций, полученных в гражданской жизни, пояснил «Известиям» смысл нововведений руководитель Федерального бюро медико-социальной экспертизы Михаил Дымочка. По его словам, после ампутации конечностей при ранениях нередко требуется дополнительное хирургическое вмешательство для успешного протезирования, в связи с чем и реабилитация занимает значительное время.

Раненый боец
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— Обучение ходьбе на протезе тоже требует более длительного времени, поскольку необходимо восстановление и других пострадавших при ранении функций организма, — добавил эксперт. — Установление инвалидности у таких раненых сразу бессрочно позволит наиболее эффективно заниматься их лечением и восстановлением и в последующем вернуться в активную жизнь.

Долгая реабилитация

Долгое восстановление людей, побывавших в горячих точках, связано и с психологическими проблемами, добавил руководитель Национального центра проблем инвалидности Александр Лысенко. По его словам, одним из травмирующих факторов для человека, получившего ранение, становится пережитый опыт состояния угрозы жизни. Это приводит к развитию посттравматического стрессового расстройства.

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— Реабилитационный путь в таких случаях занимает длительное время, — пояснил «Известиям» специалист. — Поэтому важно обеспечить беспрерывность реабилитации, не ограничивать ее имеющимися алгоритмами переосвидетельствования, поскольку эти алгоритмы выработаны на опыте гражданской медицины.

С человеком, пережившим травмирующий опыт, необходимо работать сразу по нескольким направлениям. Поэтому в такой ситуации решение о бессрочной инвалидности вполне обоснованно, считает Александр Лысенко.

Раненый боец
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Принятое правительством решение соотносится с характером боевых травм, заявил председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Михаил Терентьев.

— Человеку нужна более сложная помощь, в том числе психологическая, — сказал он. — Принятие решения о бессрочном освидетельствовании позволит формировать долгосрочную программу комплексной реабилитации в отношении каждого отдельного человека.

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Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов добавил, что сейчас освидетельствование на предмет инвалидности проходят прямо в военных госпиталях. Это также сильно упрощает жизнь: по приезде домой человеку не нужно тратить время и силы на дополнительные поездки для прохождения медико-социальной экспертизы.

Также, по его словам, помощь участникам СВО не должна ограничиваться бессрочной инвалидностью: им необходимо постоянное медицинское сопровождение.

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