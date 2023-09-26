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Рекордное повышение зарплат: сколько получат военные и силовики

Индексация выплат начнется с 1 октября
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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С 1 октября зарплаты военных, силовиков и приравненных к ним граждан вырастут в России на 10,5%. Аналогично проиндексируют и пенсии бывшим военнослужащим. «Известия» выяснили, кого именно ждет повышение пенсий и каким оно будет.

Кому повысят зарплаты с 1 октября 2023 года

В июне 2023 года правительство России постановило с 1 октября повысить оклады военных и силовиков на 10,5%, то есть на уровне инфляции. Об этом говорится в документе, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным 28 июня. Согласно постановлению № 1046 «О повышении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти», в 1,105 раза, или на 10,5%, планируется увеличить:

  • оклады по воинским должностям и званиям для проходящих военную службу по контракту;
  • оклады по воинским должностям для проходящих военную службу по призыву;
  • оклады по должностям и званиям для сотрудников Росгвардии и МВД, ФСБ, ФСО и СВР, следователей и сотрудников Службы исполнения наказаний (ФСИН), а также МЧС, пожарных, таможни, органов контроля за оборотом наркотиков и начальствующего состава органов Федеральной фельдъегерской связи.
танкист
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Предварительно, оклад военнослужащих, согласно таблице, с 1 октября 2023 года будет следующим:

  • рядовой, матрос — 6659 рублей;
  • ефрейтор, старший матрос — 7324 рубля;
  • младший сержант, старшина второй статьи — 7993 рубля;
  • сержант, старшина первой статьи — 8657 рублей;
  • старший сержант, главный старшина — 9323 рубля;
  • старшина, главный корабельный старшина — 9990 рублей;
  • прапорщик, мичман — 10 654 рубля;
  • старший прапорщик, старший мичман — 11 320 рублей;
  • младший лейтенант — 12 652 рубля;
  • лейтенант — 13 318 рублей;
  • старший лейтенант — 13 983 рубля;
  • капитан, капитан-лейтенант — 14 647 рублей;
  • майор, капитан 3-го ранга — 15 316 рублей;
  • подполковник, капитан 2-го ранга — 15 981 рубль;
  • полковник, капитан 1-го ранга — 17 313 рублей.
полигон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

При этом в случае дробных сумм выплаты подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. Повышение выплат затронет миллионы россиян. Предварительно, в 2024 и 2025 годах оклады военнослужащим предполагают увеличить оклады еще на 4%.

Согласно тексту постановления, расходы, связанные с выплатой денежного довольствия, осуществляются в пределах ассигнований федерального бюджета. На эти цели дополнительно выделили 180,2 млрд рублей. Это повышение станет рекордным за последние несколько лет.

Вместе с повышением окладов военнослужащим в России повысят и пенсии бывшим военным. Всего прибавка к пенсии затронет более 3 млн россиян.

Танкист
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Напомним, в сентябре 2022 года правительство утвердило повышение месячных окладов сотрудников МВД. Тогда у полицейских, сотрудников системы ФСИН, таможенников ежемесячные доходы выросли на 4%. В октябре того же года оклады военных и силовиков были увеличены на 5% с ожидаемым повышением до 10,5% в 2023 году. Кроме того, в декабре прошлого года на расширенном заседании коллегии Минобороны помимо повышения довольствия военным обсуждались вопросы по укреплению армии и флота, а также строительство стратегических объектов.

Рекордная индексация: кому и на сколько повысят пенсии в октябре
За последние 10 лет это станет рекордным повышением выплат

Какие льготы положены военным и членам их семей

В 2023 году для военнослужащих и их семей предполагаются ежемесячные доплаты к окладу:

  • за выслугу лет — от 10 до 40% от оклада (10% при службе от двух лет, 40% — при службе от 25 лет);
  • за квалификационную категорию — от 5 до 30%;
  • за работу с гостайной — до 25%;
  • за особые условия, например при службе на кораблях, в десанте, за командование, — до 100%;
  • за выполнение задач, связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время, — до 100%;
  • за особые достижения на службе — до 100%;
  • за эффективное и добросовестное исполнение обязанностей — до 25%;
  • за работу на Крайнем Севере, в отдаленных районах, пустынных или безводных местностях — от 15 до 100%.
Проводы призывников
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кроме того, раз в год военнослужащему и одному члену семьи компенсируют стоимость проезда до места отпуска и обратно.

На время службы военным и их семьям предоставляется временное служебное жилье. После 20 лет службы, а в некоторых случаях и после 10 лет, военные могут претендовать на квартиру для постоянного проживания.

Также для них действует военная ипотека. Это право дается как минимум через три года после начала участия в программе.

Военнослужащие могут бесплатно обследоваться, лечиться, проходить реабилитацию и ежегодную диспансеризацию. Также им положено бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме изделий из дорогостоящих металлов).

Передача ключей
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Отслужившим 20 и более лет будет выплачиваться повышенная пенсия. Ее размер зависит от должности, звания, количества лет службы.

Что касается льгот для участников СВО, то по закону все участники спецоперации имеют статус ветеранов боевых действий и могут претендовать на соответствующие льготы. Также ветеранами будут считаться участвующие в СВО пограничники и гражданский персонал, а также те, кто записался добровольцем.

В свою очередь, получившие ранения добровольцы наравне с остальными военными смогут претендовать на статус инвалида боевых действий. Служащим в зоне СВО полагается денежная поддержка в случае ранения. Согласно закону «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих», за легкие ранения мобилизованным положено 74,2 тыс. рублей, а за тяжелое ранение — 296,8 тыс. рублей.

Квитанции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Ветераны боевых действий и члены их семей получат компенсацию в 50% от оплаты услуг ЖКХ. В льготу включены услуги по управлению жилым домом, взносы на капремонт и ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Также ветеранов освободят от налога на часть имущества: одну квартиру, один дом или один гараж и от земельного налога на участок в шесть соток. Но за более крупные участки налог придется заплатить.

Компенсацию 100% от услуг ЖКХ могут получить вдовы и вдовцы, а также несовершеннолетние дети или дети до 23 лет на очном обучении, а также дети с инвалидностью. При этом вдовствующие супруги не должны вступать в новый брак.

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