Путин провел заседание коллегии Минобороны. Главное

Президент России Владимир Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны, на котором были затронуты актуальные темы внешней повестки РФ, в частности, ход специальной военной операции по защите населения Донбасса. Главные заявления российского лидера — в материале «Известий».

Владимир Путин о ходе СВО

Путин выразил уверенность в том, что все поставленные ранее задачи специальной военной операции (СВО) будут успешно выполнены. В частности, по словам президента, безопасность граждан РФ, в том числе на новых территориях, будет обеспечена.

Глава государства обратил внимание на то, что против России выступает объединенный потенциал почти всех основных стран НАТО. Однако и сила российской армии непрерывно растет, а возможности модернизируются. Речь идет как об оружии, так и кадровом составе. Военнослужащие РФ получили огромный боевой опыт в ходе СВО, который ляжет в основу подготовки солдат в дальнейшем.

В настоящее время подготовку в учебных центрах проходят 150 тыс. мобилизованных, это достаточный резерв для ведения операции, указал Путин.

Особое внимание глава государства обратил на мужество и стойкость российских военнослужащих, сражающихся в зоне боевых действий. Он выразил благодарность солдатам и офицерам, действующим в зоне СВО и центрах подготовки.

Также президент призвал почтить минутой молчания память павших.

По мнению Путина, конфликт с Украиной обусловлен не политикой России, а стремлением НАТО дезинтегрировать русский мир.

«То, что происходит, — это, конечно, трагедия, наша общая трагедия. Но она не является результатом нашей политики... Это является результатом политики других стран, третьих стран, которые всегда к этому стремились», — сказал президент, подчеркнув, что украинский народ остается братским для россиян.

Как уточнил Путин, это привело к тому, что на Украине не просто не ведут борьбу с националистами, но еще и возводят их в ранг национальных героев.

Более того, противники России преследуют стратегическую цель дезинтегрировать страну изнутри, добиться ее раскола, добавил российский лидер.

Он с сожалением констатировал, что скоро Украина окончательно исчерпает свои ресурсы и будет существовать на подачки западных союзников, в то время как Россия продолжит наращивать военный и экономический потенциал. При этом власти не намерены действовать в ущерб людям и стране.

Поручения Путина на заседании коллегии Минобороны

Глава государства отдал ряд важных поручений — а именно, повысить боевые возможности Военно-космических сил РФ. В рамках этого процесса вскоре на боевое дежурство заступят межконтинентальные ракеты «Сармат».

В свою очередь беспилотники, состоящие на вооружении российской армии, будут интегрированы в единую сеть. В соответствии с поручением российского лидера летательные аппараты поступят в распоряжение каждого батальона, роты и даже взвода. При этом доступ к информации, поступающей с беспилотников, будет обеспечен для каждого отдельно взятого бойца.

«Наша промышленность располагает всеми возможностями. С самыми лучшими и высокими тактико-техническими характеристиками. <...> Нам в целом нужно проработать расширение арсеналов ударных средств», — отметил глава государства.

Поручения коснулись и личного состава ВС РФ. Так, получившие опыт в ходе спецоперации офицеры и сержанты будут назначаться на новые должности в первоочередном порядке.

Немалое внимание уделяется подготовке новых солдат. В этих целях Путин распорядился модернизировать систему военных комиссариатов в стране.

При подготовке новых бойцов впредь будет учитываться тактика боя боевиков НАТО. Минобороны совместно с Генштабом учтет полученный российскими войсками опыт в ходе дальнейшего боевого обучения.

Доклад Шойгу о ходе СВО

С отчетом перед главой государства выступил и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он обратил внимание на то, что российским войскам приходится иметь дело с запрещенными методами противоборства, такими как теракты, заказные убийства и обстрелы мирных жителей тяжелым вооружением. Не гнушается Киев и прибегать к ядерному шантажу.

Более того, в зоне спецоперации поддержку украинским войскам оказывают штабные офицеры НАТО, артиллеристы и другие специалисты. По подсчетам Минобороны Запад уже поставил на Украину оружие на сумму в $97 млрд.

Говоря об информационной кампании западных стран, глава ведомства констатировал, что иностранная пресса продолжает тиражировать фейки о ходе СВО в попытках деморализовать Россию и ее союзников.

Также Шойгу напомнил о расширении НАТО на восток за счет Швеции и Финляндии и в связи с этим предложил создать группировку войск на северо-западе России.

Глава ведомства так же, как и президент, отметил высокий профессионализм российских бойцов. Он проинформировал, что за время СВО госнаград были удостоены более 100 тыс. человек, из которых 120 было присвоено звание Героя РФ. В качестве добровольцев в зону СВО прибыло более 20 тыс. человек

По его словам, спецоперация продемонстрировала высокий уровень профессионализма Вооруженных сил России на всех уровнях и показала готовность к выполнению сложных боевых задач.

Высоко министр оценил и технический потенциал армии РФ. Отдельно Шойгу указал на уровень подготовки стратегических ядерных сил. Он заверил, что стратегическое сдерживание осуществляется на современнейшем уровне.

Министр отчитался перед президентом о начале развертывания ракетного комплекса «Сармат».

Тем временем в освобожденных российской армией городах полным ходом идет возвращение к мирной жизни и восстановление инфраструктуры. Российские специалисты проводят разминирование территорий, отстраивают разрушенные дома, решают вопросы водоснабжения.

Шойгу объяснил, что Россия продолжит выполнение задач спецоперации и в 2023 году, пока все они не будут выполнены. Кроме того, целями российских военных группировок остается сохранение мира и стабильности в Нагорном Карабахе и Сирии.

Шойгу об увеличении призывного возраста

Также в ходе заседания глава военного ведомства предложил изменить рамки призывного возраста в РФ — увеличить его с 18 до 21 года, а верхний предел повысить до 30 лет.

Шойгу также подчеркнул, что необходимо обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу.

В расширенной коллегии принимают участие командования военных округов, видов и родов российских войск, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти. Кроме того, около 15 тыс. должностных лиц российской армии принимают участие в заседании в режиме видео-конференц-связи.