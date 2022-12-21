Путин проводит расширенное заседание коллегии Минобороны. Видеотрансляция

Президент России Владимир Путин в среду, 21 декабря, проводит расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Как сообщала накануне, 20 декабря, пресс-служба Кремля, на заседании будут подведены итоги деятельности Вооруженных сил РФ в 2022 году, а также поставлены задачи на следующий год.

В мероприятии участвуют командования военных округов, видов и родов российских войск, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти. Кроме того, около 15 тыс. должностных лиц Российской армии принимают участие в заседании в режиме видео-конференц-связи.

Ранее, 17 декабря, Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в спецоперации. Российский лидер заслушал предложения военачальников о ближайших и среднесрочных действиях по спецоперации на совещании в оперштабе.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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