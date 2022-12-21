Путин призвал модернизировать систему военных комиссариатов

Система военных комиссариатов нуждается в модернизации. Об этом в среду, 21 декабря, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

По словам главы государства, определенные проблемы в работе системы выявила частичная мобилизация.

«Проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы, которые следует оперативно решать», — отметил он.

Путин отметил, что необходимые меры принимаются, но надо «выстраивать систему по-современному».

«Это касается цифровизации баз данных, взаимодействия с местными и региональными властями, обновление требует обновления системы гражданской и территориальной обороны, взаимодействия с промышленностью», — сказал президент.

Российский лидер также напомнил, что из 300 тыс. мобилизованных россиян 150 тыс. проходят подготовку на полигонах. Другая часть находится в зоне боевых действий, этого количества бойцов для специальной военной операции достаточно, подчеркнул Путин.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что в качестве добровольцев в зону СВО прибыли более 20 тыс. человек

Ранее, 17 декабря, Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в спецоперации. Он заслушал предложения военачальников о ближайших и среднесрочных действиях по спецоперации.

Частичная мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября. 28 октября Шойгу заявил о завершении частичной мобилизации.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».