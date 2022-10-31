Какие льготы и выплаты положены военнослужащим в 2023 году

Денежное довольствие военных пенсионеров в следующем году планируется поднять на 10,5%, то есть на уровне инфляции. Также по указу президента решено дополнительно повысить на 5% индексацию выплат действующим военным и довести ее до тех же 10%. Разовую финансовую поддержку в 15 тыс. рублей все военнослужащие получат уже в нынешнем году.

Какие выплаты положены военнослужащим по мобилизации

Россияне, призванные на службу по частичной мобилизации или пришедшие добровольно, будут получать выплаты наравне со служащими по контракту. Минимальная оплата составит 195 тыс. рублей в месяц, а итоговая будет зависеть от воинского звания, занимаемой должности и дополнительных стимулирующих надбавок.

Военнослужащим полагается денежная поддержка в случае ранения. Согласно закону «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих», за легкие ранения мобилизованным положено 74,2 тыс. рублей, а за тяжелое ранение — 296,8 тыс. рублей.

Какие льготы положены военнослужащим по мобилизации и по контракту

Поскольку мобилизованным гражданам присваивается тот же статус, что и у военнослужащих, проходящих службу по контракту, им положены те же льготы. С 27 октября аналогичные меры поддержки распространяются и на добровольных участников спецоперации.

Кредитные каникулы предусмотрены для всех участников СВО на срок службы плюс 30 дней . Как пояснил ЦБ в своем Telegram-канале, требование о кредитных каникулах может направить не только сам военнослужащий, но и другой человек, имеющий доверенность, в том числе в простой письменной форме.

Пока продолжаются кредитные каникулы, штрафы за просроченную задолженность начислены быть не могут, а проценты по долгу начисляться продолжат. Также запрещено списывать в счет кредитов средства, выплаты, полученные за участие в спецоперации.

Налоговые каникулы положены всем участникам СВО на срок службы плюс три месяца . Как пояснили в ФНС, мобилизованных освободили от налога на имущество: квартиру, дом, гараж. Льгота распространяется на один объект каждого вида. Для мобилизованных и контрактников откладываются даты уплаты налогов, сборов, страховых взносов, сдачи отчётности и предоставления уведомлений.

Кроме того, на тот же срок вводится мораторий на налоговый контроль и блокировку счетов мобилизованного. Весь перечень льгот для участников спецопреации можно проверить на странице с разъяснениями от ФНС России.

В числе привилегий, положенных мобилизованным и контрактникам, есть и социальные льготы: бесплатный проезд, путевки в санаторий и лекарства, продовольственное и жилищное обеспечение при необходимости, государственное страхование и преимущественное право на поступление в вузы.

Также участникам спецоперации предоставляют компенсацию в 50% от оплаты основных услуг ЖКХ (управление жилым домом, содержание и ремонт общего имущества и взносы на капремонт).

Предусмотрена поддержка бизнесменов и работников. 20 октября президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул обществам с ограниченной ответственностью (ООО), единственные владельцы которых призваны на военную службу по мобилизации. Они могут быть продлены на период нахождения мобилизованного в госпиталях и других медучреждениях в связи с ранением или болезнью либо в случае его признания «безвестно отсутствующим».

А Госдума 27 сентября одобрила поправку в Трудовой кодекс о сохранении рабочих мест за мобилизованными на военную службу.

Ранее «Известия» писали, какие выплаты и льготы положены ветеранам боевых действий, в том числе и добровольно отправившимся в зону СВО. Помимо налоговых и имущественных субсидий ветеранам полагаются медицинская помощь в военных госпиталях, пенсии и надбавки.