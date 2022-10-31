Реклама
Прямой эфир
Мир
Во Франции предсказали скорое прекращение США военной помощи Украине
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Мир
Полиция Молдавии задержала 28 участников акции протеста в Кишиневе
Мир
Посол Гаити призвал ввести войска в его страну из-за угрозы захвата власти бандитами
Мир
NYT подтвердил причастность ВСУ к атаке на российские корабли в Севастополе
Мир
Лавров заявил о попытках ФРГ избежать ответственности за Вторую мировую войну
Общество
В аэропортах Москвы отменено 27 рейсов из-за плохой погоды
Мир
РФ надеется на подписание мирного договора Баку и Еревана после саммита в Сочи
Мир
Жители Сеула возлагают цветы у места давки
Происшествия
В результате обстрела ВСУ поселка в Горловке обесточены 13 котельных и две школы
Армия
Глава ВМФ РФ рассказал о работе сотни российских кораблей в Мировом океане
Мир
Си Цзиньпин отметил высокий уровень устойчивого развития отношений России и КНР

Какие льготы и выплаты положены военнослужащим в 2023 году

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Денежное довольствие военных пенсионеров в следующем году планируется поднять на 10,5%, то есть на уровне инфляции. Также по указу президента решено дополнительно повысить на 5% индексацию выплат действующим военным и довести ее до тех же 10%. Разовую финансовую поддержку в 15 тыс. рублей все военнослужащие получат уже в нынешнем году.

Какие выплаты положены военнослужащим по мобилизации

Россияне, призванные на службу по частичной мобилизации или пришедшие добровольно, будут получать выплаты наравне со служащими по контракту. Минимальная оплата составит 195 тыс. рублей в месяц, а итоговая будет зависеть от воинского звания, занимаемой должности и дополнительных стимулирующих надбавок.

Военнослужащим полагается денежная поддержка в случае ранения. Согласно закону «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих», за легкие ранения мобилизованным положено 74,2 тыс. рублей, а за тяжелое ранение — 296,8 тыс. рублей.

Какие льготы положены военнослужащим по мобилизации и по контракту

Поскольку мобилизованным гражданам присваивается тот же статус, что и у военнослужащих, проходящих службу по контракту, им положены те же льготы. С 27 октября аналогичные меры поддержки распространяются и на добровольных участников спецоперации.

Гражданские позиции: кто может претендовать на альтернативную службу
В закон о мобилизации в РФ внесли поправки

Кредитные каникулы предусмотрены для всех участников СВО на срок службы плюс 30 дней. Как пояснил ЦБ в своем Telegram-канале, требование о кредитных каникулах может направить не только сам военнослужащий, но и другой человек, имеющий доверенность, в том числе в простой письменной форме.

Пока продолжаются кредитные каникулы, штрафы за просроченную задолженность начислены быть не могут, а проценты по долгу начисляться продолжат. Также запрещено списывать в счет кредитов средства, выплаты, полученные за участие в спецоперации.

Налоговые каникулы положены всем участникам СВО на срок службы плюс три месяца. Как пояснили в ФНС, мобилизованных освободили от налога на имущество: квартиру, дом, гараж. Льгота распространяется на один объект каждого вида. Для мобилизованных и контрактников откладываются даты уплаты налогов, сборов, страховых взносов, сдачи отчётности и предоставления уведомлений.

Кроме того, на тот же срок вводится мораторий на налоговый контроль и блокировку счетов мобилизованного. Весь перечень льгот для участников спецопреации можно проверить на странице с разъяснениями от ФНС России.

В числе привилегий, положенных мобилизованным и контрактникам, есть и социальные льготы: бесплатный проезд, путевки в санаторий и лекарства, продовольственное и жилищное обеспечение при необходимости, государственное страхование и преимущественное право на поступление в вузы.

Подписка на бронь: компаниям мобилизованных бизнесменов хотят отменить проверки
В Минэкономразвития и Совфеде уже прорабатывают этот вопрос

Также участникам спецоперации предоставляют компенсацию в 50% от оплаты основных услуг ЖКХ (управление жилым домом, содержание и ремонт общего имущества и взносы на капремонт).

Предусмотрена поддержка бизнесменов и работников. 20 октября президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул обществам с ограниченной ответственностью (ООО), единственные владельцы которых призваны на военную службу по мобилизации. Они могут быть продлены на период нахождения мобилизованного в госпиталях и других медучреждениях в связи с ранением или болезнью либо в случае его признания «безвестно отсутствующим».

А Госдума 27 сентября одобрила поправку в Трудовой кодекс о сохранении рабочих мест за мобилизованными на военную службу.

Ранее «Известия» писали, какие выплаты и льготы положены ветеранам боевых действий, в том числе и добровольно отправившимся в зону СВО. Помимо налоговых и имущественных субсидий ветеранам полагаются медицинская помощь в военных госпиталях, пенсии и надбавки.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022