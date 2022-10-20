Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных бизнесменов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул обществам с ограниченной ответственностью (ООО), единственные владельцы которых призваны на военную службу по мобилизации. Документ опубликован 20 октября на официальном портале правовой информации.

Закон направлен на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), взявших кредиты или займы, в том числе ипотечные, до мобилизации их единственного участника (учредителя), являющегося и руководителем этого юрлица.

Кредитные каникулы предоставляются на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней. Они могут быть продлены на период нахождения мобилизованного в госпиталях и других медучреждениях в связи с ранением или болезнью либо в случае его признания «безвестно отсутствующим».

Обратиться к кредитору за такими каникулами можно до конца 2023 года. При этом потребуются документы, подтверждающие мобилизацию.

Частичная мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября. После этого законодатели включились в работу по предоставлению мобилизованным различных льгот и преференций. В частности, призванные военнослужащие освобождаются от налога на имущество: квартиру, дом, гараж. Льгота распространяется на один объект каждого вида.

28 сентября Банк России сообщил, что на любой заем или кредит, который мобилизованный взял до мобилизации или участия в спецоперации по защите Донбасса, можно будет взять отсрочку. Кроме того, воспользоваться отсрочкой имеют право также члены семей солдат.

Спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года, Россия начала 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».