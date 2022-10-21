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ЦБ разъяснил порядок оформления кредитных каникул для участников СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Центробанк России выпустил разъяснение по вопросу того, как граждане, попавшие под частичную мобилизацию и участвующие в специальной военной операции (СВО) могут получить кредитные каникулы. Об этом 21 октября рассказала пресс-служба регулятора в своем Telegram-канале.

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«Требование о кредитных каникулах может направить не только сам военнослужащий, но и другой человек, имеющий доверенность, в том числе в простой письменной форме. Документы, подтверждающие право на кредитные каникулы, также могут быть представлены иными лицами, доверенности для этого не требуется. Этими документами могут быть выписки из приказов командира военной части или военного комиссариата и другие», — рассказали в ЦБ.

В Банке России также добавили, что кредитным организациям не следует запрашивать документы, предоставляющие право на кредитные каникулы, если есть основания полагать, что заемщик имеет на них право.

«То, что человек в ответ на запрос не представил документы, не может быть поводом для отказа — он вправе сделать это в течение 30 дней после прекращения участия в СВО», — подчеркнули в регуляторе.

В Центробанке также отметили, что граждане, участвующие в СВО на добровольной основе, и члены их семей также имеют право на кредитные каникулы. В регуляторе прикрепили перечень необходимых документов, которые необходимо предоставлять для предоставления кредитных каникул.

Ранее, 20 октября, президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул обществам с ограниченной ответственностью (ООО), единственные владельцы которых призваны на военную службу по мобилизации.

28 сентября Банк России сообщил, что на любой заем или кредит, который мобилизованный взял до мобилизации или участия в спецоперации по защите Донбасса, можно будет взять отсрочку. Кроме того, воспользоваться отсрочкой имеют право также члены семей солдат.

В тот же день Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников СВО на Украине. Законопроект определяет порядок предоставления заемщикам льготного периода, в течение которого можно приостановить или уменьшить платежи по кредитам. Льгота, согласно документу, будет действовать только на срок военной службы.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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