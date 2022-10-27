ФНС запустила страницу на сайте с разъяснениями налоговых льгот для мобилизованных
ФНС России запустила на сайте страницу с разъяснениями налоговых льгот для мобилизованных. На странице есть подразделы с наименованием той или иной меры, где информация представлена максимально удобно. Написаны основные тезисы по мере поддержки, на кого она рассчитана и в какие сроки предоставляется. Для мобилизованных граждан переносятся сроки уплаты налогов, сборов, страховых взносов, сдачи отчётности и предоставления уведомлений, передает телеканал «Известия». Приостанавливается проведение проверок соблюдения валютного законодательства РФ, сдвигаются сроки представления отчётов о движении и переводах денежных средств.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.