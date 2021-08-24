Социальный указ: власти повысят зарплаты военных и проиндексируют пенсии выше инфляции

Пенсии в 2022 году проиндексируют выше уровня инфляции . Кроме того, аналогичным образом будет повышено довольствие военнослужащих. Об этом 24 августа на съезде «Единой России» (ЕР) завил Владимир Путин . Глава государства призвал партию обратить внимание на решение проблем с безработицей, в частности, подготовить специальную программу поддержки занятости для людей с ограниченными возможностями по здоровью. Также президент анонсировал выделение дополнительных средств на развитие авиапарка , что позволит предоставлять медпомощь в отдаленных районах. Кроме того, десятки миллиардов рублей пойдут на улучшение системы борьбы с пожарами и на новую программу по расселению из аварийного жилья .

Открытый диалог

Представительство на втором этапе XX съезда ЕР было внушительным: специально на мероприятие в Москву прибыли многие региональные руководители, в частности, главы Ленинградской, Белгородской, Архангельской, Тверской и Калининградской областей, а также Башкирии, Крыма и Севастополя. Как федеральные партийные руководители, так и представители субъектов, ожидая президента в Экспоцентре, обсуждали насущные для страны проблемы.

Одним из наиболее ожидаемых событий съезда стала презентация народной программы партии в преддверии парламентских выборов в сентябре. В общей сложности удалось собрать свыше 1,6 млн предложений . Больше всего инициатив были связаны со здравоохранением, образованием, экономикой, культурой, экологией и городской средой, а также развитием села. Владимир Путин, который прибыл на площадку около пяти часов дня, напомнил, что только с помощью открытого диалога с гражданами можно услышать людей и понять их проблемы .

— Считаю, что у вас это в целом получилось. Жители практически всех регионов страны стали настоящими соавторами партийной программы «Единой России», и поэтому саму программу, безусловно, можно назвать народной , — подчеркнул глава государства.

Социальный указ XX съезд партии «Единая Россия» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

При этом президент отметил особую ответственность, которая лежит на правящей партии. По его словам, ЕР берет на себя политическое и моральное обязательство добиться реализации заявленных планов.

— Мы с вами много раз говорили на эту тему, я еще раз хочу повторить свою позицию: одно дело — написать что-то важное, правильное и красиво написать, и другое дело — исполнить. До сих пор у «Единой России» получалось это , — подчеркнул глава государства.

Выплаты и поддержка

Во время своего выступления Владимир Путин отметил наиболее острые темы, требующие особого внимания со стороны главной политической силы страны. Кроме того, он предложил несколько собственных инициатив . По словам президента, программа ЕР построена вокруг человека, обеспечения его благополучия и повышения качества жизни. При этом одна из приоритетных задач — это забота о людях старшего поколения. В связи с этим нужно решить целый комплекс проблем, в том числе в здравоохранении и в развитии системы помощи на дому , уточнил он.

Кроме того, глава государства напомнил о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей для пенсионеров . Об этой мере поддержки, которая должна быть доведена в сентябре, президент сообщил еще несколько дней назад на встрече с представителями правящей партии. На нее могут рассчитывать работающие и неработающие пенсионеры, а также находящиеся на заслуженном отдыхе военные .

Социальный указ Владимир Путин на XX-ом съезде партии «Единая Россия» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В Совете Федерации ранее сообщили «Известиям» о важности этой инициативы, поскольку рост цен «съел» повышение пенсий, которые в 2021-м в среднем увеличились на 1 тыс. рублей. Между тем Владимир Путин также заявил, что в следующем году будет проведена индексация пенсий выше уровня инфляции .

Разовую финансовую поддержку в этом году получат и военнослужащие. Речь идет о 15 тыс. рублей , на которые будут иметь право все защитники отечества вне зависимости от звания. При этом президент предложил распространить эту выплату на курсантов военных училищ и сотрудников правоохранительных органов. Владимир Путин также попросил заложить в бюджет индексацию денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше инфляции в 2022-2023 годах.

— За последние годы денежное довольствие военнослужащим повышали всего несколько раз и в достаточно небольшом объеме, в пределах 4%, что явно не соответствует инфляции, — рассказал «Известиям» учредитель Российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев. — Большое повышение было более 10 лет назад. Разовая выплата — действительно назревшая мера.

Повышение денежного довольствия требуется для поддержания престижа военной службы, считает он. Причем речь не о надбавках, а именно о повышении оклада по должности и по воинскому званию.

Социальный указ Курсанты выпускного курса факультета офицеров боевого управления Челябинского высшего военного авиационного краснознаменного училища штурманов Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Владимир Путин также признал, что в России сохраняется диспропорция в уровне доходов военнослужащих Минобороны и правоохранительных органов. В связи с этим должны быть приняты решения, которые гармонизируют эту ситуацию, сказал президент.

Защита населения

Несмотря на постепенное снижение уровня безработицы (сейчас этот показатель находится в районе 5%), нужно искать решения для каждого, кто потерял место , подчеркнул Владимир Путин. В частности, необходимо разработать специальную программу поддержки занятости для людей с ограниченными возможностями по здоровью, добавил он.

Глава государства также одобрил стремление партии уделить больше внимания поддержке фермеров и малого бизнеса на селе . Речь идет о развитии ярмарок и точек нестационарной торговли во всех регионах России, где фермеры могут без посредников продавать свою продукцию.

Реализация этих мер окажет влияние на снижение цен на продукты питания, уверен президент. Важно уделить внимание созданию современной инфраструктуры, дорог, социальных объектов и комфортного жилья в сельских территориях.

— Хочу еще раз повторить: в населенных пунктах за подводку газовой сети, так сказать, к забору, к границе своего участка граждане платить не должны , — сказал Владимир Путин.

Социальный указ Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Глава государства также заявил о необходимости на законодательном уровне закрепить запрет на автоматическое списывание со счетов должников средств социальных выплат. При этом банки должны вернуть списанные таким образом деньги гражданам.

Предложенные президентом меры будут способствовать улучшению экономической ситуации в стране, полагает главный инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин. По его мнению, повышение пенсий выше инфляции поможет восстановлению социальной справедливости. Индекс потребительских цен считает показатель корзины в целом для населения, однако инфляция для менее обеспеченных слоев населения, в том числе пенсионеров, находится на более высоком уровне. В зависимости от региона при общем росте цен в 5%, их повышение для более бедных слоев общества может достигать 8%, объяснил эксперт.

Президент также предложил провести новую программу по расселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года. На эти цели будет выделено 45 млрд рублей из федерального бюджета . Кроме того, Владимир Путин заявил о необходимости продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения. При этом особое внимание нужно уделить организации медпомощи в отдаленных и труднодоступных территориях.

— В этой связи хочу сказать, что завершено формирование программы, которая как раз и предусматривает обновление российского авиапарка , в том числе малой, санитарной авиации за счет наших отечественных самолетов и вертолетов, — сказал президент. — В общей сложности на финансирование этой программы будет направлено 340 млрд рублей .

Социальный указ Фото: РИА Новости/Саид Царнаев

Президент также призвал на фоне пожаров, с которыми в этом году столкнулись многие субъекты РФ, усилить систему лесоохраны. Для того, чтобы нарастить возможности регионов в борьбе с огнем, будет дополнительно выделено 24 млрд рублей .

После выступления Владимира Путина председатель ЕР Дмитрий Медведев предложил учесть в народной программе все предложения президента . По мнению главы Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова, позиционирование главы государства как неформального лидера «Единой России» укрепляет электоральный потенциал партии. Обнародованные им социальные инициативы повысят поддержку политсилы среди военнослужащих, пенсионеров и других групп населения, добавил в беседе с «Известиями» специалист.