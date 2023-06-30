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Довольствие военных и силовиков с 1 октября 2023 года вырастет на 10,5%

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Правительство России постановило с 1 октября 2023 года повысить оклады военных и силовиков на 10,5%, о чем говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным 28 июня.

«Повысить с 1 октября 2023 года в 1,105 раза: размера окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву», — сказано в опубликованном 30 июня на портале правовой информации документе.

Увеличены будут также оклады по должности и званиям сотрудников Росгвардии, полиции, органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможни и начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

«Расходы, связанные с выплатой денежного довольствия, <…> осуществляются в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета», — отмечено в постановлении.

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16 июня первый замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина сообщила, что статус ветерана боевых действий уже получили более 133 тыс. участников специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Данный статус дает военным право на получение мер социальной поддержки.

В тот же день официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что свыше 10 тыс. военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ с начала проведения спецоперации получили специальные выплаты за личное уничтожение или захват военной техники противника.

СВО, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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