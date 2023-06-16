В Минтруде назвали количество имеющих статус ветерана боевых действий участников СВО

Статус ветерана боевых действий уже получили более 133 тыс. участников специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Об этом сообщила 16 июня первый замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), отметив, что данный статус дает военным право на получение мер социальной поддержки.

«Все ребята, которые сегодня проходят службу в зоне специальной военной операции, независимо от способа их мобилизации, все имеют право на присвоение статуса ветерана боевых действий. Такое присвоение статуса идет уже сегодня. 133,5 тыс. участников СВО такой статус уже имеют», — отметила она.

Ранее, 13 июня, президент России Владимир Путин поручил Совету безопасности РФ решить вопрос со статусом участника СВО для пограничников и полицейских. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос военного корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина в ходе встречи с военкорами в Кремле.

Также российский лидер отметил, что федеральные власти могут рекомендовать субъектам РФ установить единые выплаты из региональных бюджетов участникам спецоперации.

Статус ветерана предполагает льготы и меры государственной поддержки как для самих участников СВО, так и для их семей. Ветеранам, в частности, положена 50-процентная компенсация на оплату услуг ЖКУ. Помимо этого, ветераны освобождаются от налога на имущество, будь то квартира, дом или гараж, а также имеют право на внеочередное обслуживание в различных организациях.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.