Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин поручил Совбезу решить вопрос о статусе участника СВО
Мир
СМИ узнали о предостережениях США от совершения Киевом терактов на «Северных потоках»
Армия
Путин заявил о корректировке американским БПЛА атаки на российских корабль
Мир
Путин допустил выход РФ из зерновой сделки
Общество
Из-за обстрела Луганска со стороны украинских боевиков повреждена промзона города
Политика
Путин заявил о наличии у России снарядов с обедненным ураном
Мир
Прокурор предупредил об угрозе тюремного заключения до 22 лет для Трампа
Политика
Путин заявил об отсутствии необходимости вводить военное положение в РФ
Мир
Военный эксперт объяснил отсутствие запрета на снаряды с обедненным ураном
Армия
Путин заявил, что в дополнительной мобилизации нет необходимости
Армия
Путин назвал танк Т-90 «Прорыв» лучшим в мире
Авто
АвтоВАЗ дал новый прогноз российскому авторынку в 2023 году
Сюжет:

Путин поручил Совбезу решить вопрос о статусе участника СВО

0
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поручил Совету Безопасности РФ решить вопрос со статусом участника СВО для пограничников и полицейских. Об этом он заявил во вторник,13 июня, отвечая на вопрос военного корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина в ходе встречи с военкорами в Кремле.

В августе прошлого года МВД России уже сообщали, что планируют присваивать статус ветеранов боевых действий сотрудникам полиции, принимающим участие в военной спецоперации на территории Украины. Тогда же отмечалось, что был разработан проект приказа о внесении изменений в Порядок, которые касаются урегулирования вопросов выдачи удостоверений ветеранов боевых действий сотрудникам органов внутренних дел.

До этого, в середине июля, статус ветеранов боевых действий предложили присваивать пограничникам и сотрудникам ФСБ, несущим службу в приграничных с Украиной районах.

Новость дополняется

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023