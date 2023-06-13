Путин поручил Совбезу решить вопрос о статусе участника СВО

Президент России Владимир Путин поручил Совету Безопасности РФ решить вопрос со статусом участника СВО для пограничников и полицейских. Об этом он заявил во вторник,13 июня, отвечая на вопрос военного корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина в ходе встречи с военкорами в Кремле.

В августе прошлого года МВД России уже сообщали, что планируют присваивать статус ветеранов боевых действий сотрудникам полиции, принимающим участие в военной спецоперации на территории Украины. Тогда же отмечалось, что был разработан проект приказа о внесении изменений в Порядок, которые касаются урегулирования вопросов выдачи удостоверений ветеранов боевых действий сотрудникам органов внутренних дел.

До этого, в середине июля, статус ветеранов боевых действий предложили присваивать пограничникам и сотрудникам ФСБ, несущим службу в приграничных с Украиной районах.

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