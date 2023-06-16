Более 10 тыс. военнослужащих получили спецвыплаты за уничтожение техники ВСУ

Более 10 тыс. военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ с начала проведения спецоперации получили специальные выплаты за личное уничтожение или захват военной техники противника. Об этом сообщил 16 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, за 2022 год выплаты за личное уничтожение 11586 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили 7064 военнослужащих российских сил, а за период с 1 января по 31 мая 2023 года — 3193 за 4415 единиц украинского и западного вооружения.

«При этом никаких ограничений на получение выплат военнослужащими от количества уже уничтоженных ими ранее единиц техники противника не существует», — подчеркнул Конашенков.

Так, в этом году за каждый из уничтоженных 45 украинских вертолетов 71 самолет украинских войск были произведены выплаты по 300 тыс. рублей летчикам и операторам средств противовоздушной обороны (ПВО).

«По 100 тысяч рублей в 2023 году получены военнослужащими подразделений сухопутных и воздушно-десантных войск, а также морской пехоты, в том числе артиллерийских подразделений, за уничтожение каждой из многих сотен единиц бронетанковой техники ВСУ», — уточнил генерал-лейтенант.

Также за этот год было выдано по 50 тыс. рублей за разрушение бронированных машин, самоходных артиллерийский установок и реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Ранее, 13 июня, президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами заявил, что необходимо внести изменения в закон, говоря о социальных гарантиях для участников специальной военной операции. Он отметил, что если нет контракта с Министерством обороны, не возникает и правовых оснований для социальных гарантий со стороны государства.

В тот день российский лидер поручил Совбезу решить вопрос о статусе участника спецоперации для пограничников и полицейских. Также Путин уточнил, что федеральные власти могут рекомендовать субъектам РФ установить единые выплаты из региональных бюджетов военнослужащим СВО.

До этого, 16 мая, глава рабочей группы по вопросам специальной военной операции Андрей Турчак рассказал, что рабочая группа по вопросам, касающимся СВО на Украине, создала единый стандарт мер поддержки для военнослужащих и их семей. Военный сможет получить помощь вне зависимости от статуса службы и региона проживания.

Днем позднее он также представил список мер поддержки участников СВО, которые войдут в единый стандарт. В перечне оказалось, в частности, предоставление участникам СВО льготы по уплате транспортного налога, сохранение статуса многодетной семьи и права на положенные меры соцподдержки в случае гибели ребенка — участника СВО.

ВО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.