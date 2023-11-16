Тут такое дуло: ветеранам разрешат покупать оружие без стажа и обучения

Ветеранам боевых действий разрешат приобретать оружие без стажа и обучения . Такой законопроект готовится к внесению в Госдуму депутатами фракции «Единая Россия». Как объясняют его авторы, ветераны имеют устойчивые навыки безопасного владения оружием. При этом, как и все граждане, они обязаны будут получить на него разрешение . Это первая инициатива за последние два года, направленная на послабление в этой сфере . Эксперты такое предложение поддерживают, но они считают, что при отсутствии обучения и стажа, для ветеранов должен остаться экзамен на владение оружием .

Без стажа и обучения

Ветеранам боевых действий планируют упростить процедуру получения оружия . Такой законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму зампредом комитета по безопасности, депутатом от «Единой России» Анатолием Выборным. Так, им планируют предоставить право покупать многозарядное и нарезное оружие без прохождения обучения и стажа.

Он пояснил «Известиям», что оборот оружия в России сейчас серьезно контролируется. Приобрести его можно только в определенных целях, включая самооборону и охот у. По закону для покупки, например, нарезного оружия требуется получить лицензию и иметь стаж владения гладкоствольным оружием. Иными словами, доступ к более серьезному виду оружия гражданин получает только при условии добропорядочного хранения гладкоствольного .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко



Но сегодня, как отметил Анатолий Выборный, уже есть несколько категорий граждан, для которых сделано исключение по необходимости проходить обучение безопасным навыкам владения оружия. Это действующие военные, силовики, представители органов юстиции .

— Однако среди этих категорий сейчас нет ветеранов боевых действий. Но именно эти люди наиболее ответственно относятся к эксплуатации и хранению боевого оружия. Им не надо с азов прививать культуру владения оружием. Они знают его специфику и имеют практические навыки безопасного владения. Для того чтобы повысить к ним доверие со стороны государства и общества, предлагается внести данные изменения, — пояснил депутат.

По его словам, вторая причина актуальности законопроекта связана с необходимостью разгрузки и упрощения системы работы регулятора — Росгвардии . Депутат подчеркнул, что речь не идет о том, чтобы убрать контроль за выдачей оружия. Ветеранам, как и другим кандидатам на его приобретение, необходимо будет пройти медицинское освидетельствование .

Фото: ТАСС/Фадеичев Сергей

— Учитывая логику развития законодательства в сфере оборота оружия, а также заслуги ветеранов боевых действий перед Отечеством предварительно инициатива одобрена Росгвардией . Уверен, что она будет поддержана парламентом, — полагает Анатолий Выборный.

«Известия» направили запрос в Росгвардию с просьбой прокомментировать актуальность законопроекта.

По данным Росстата, в России только на 2021 год насчитывалось порядка 1,5 млн ветеранов боевых действий. В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о признании участников СВО ветеранами боевых действий.

Первое послабление

Законопроект — первая инициатива за последние два года, направленная на послабление с сфере владения оружием. С 2022-го законодательство в этой области только ужесточалось .

Справка «Известий» Так, оружие было признано источником повышенной опасности, была усилена проверка тех, кто его впервые получает, а также с 2018 до 2021-го увеличен возраст тех, кто может получить лицензию за исключением некоторых категорий граждан. Кроме того, в законе появилась обязанность владельца оружия предоставлять его для осмотра и обеспечивать доступ к местам его хранения. Об утрате или хищении оружия, подлежащего учету, владелец обязан сообщить в Росгвардию в течение суток. За отказ от медосвидетельствования на состояние алкогольного или наркотического опьянения оружие тоже могут изъять.

Причиной ужесточения законодательства в этой сфере стали в том числе резонансные ЧП в Казани (нападение с гладкоствольным оружием на школу, погибли девять человек), в Перми (нападение на студентов университета с помповым ружьем, жертвами стали шесть человек), в Ижевске (нападение на школу с двумя травматическими пистолетами Макарова, переделанных в боевые, погибли 18).

Зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев сообщил «Известиям», участники боевых действий имеют навыки владения оружием, поэтому инициатива логичная. При этом он отметил, что фракция внимательно изучит документ, когда он поступит в ГД .

Представитель КПРФ, зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев, напротив, считает, что инициативу поддерживать нельзя .

— В армии много мест, где можно служить, например, поваром, врачом, бухгалтером и при этом стать ветераном военных действий. Не все же там находятся на передовой линии фронта . В этом случае не факт, что они имеют навыки владения оружием и опыт с ним обращения, — пояснил депутат.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов считает, что инициативу необходимо поддержать. Он напомнил, что в советское время военнослужащие награждались оружием за особые заслуги .

В ЛДПР от комментариев воздержались.

Директор благотворительного учреждения «Право и порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников считает инициативу вполне разумной, она значительно облегчит процедуру получения оружия, но при этом все, кто его приобретает, должны проходить медицинское освидетельствование, в том числе и у врачей психиатров . Нужно быть уверенным, что эти люди вменяемы и отдают отчет в своих действиях, заявил эксперт.

— Это избавит от бюрократических процедур в тех случаях, где заслуги граждан перед государством очевидны , — пояснил Олег Иванников.

С этим мнением согласен председатель стрелкового клуба «Сайга», руководитель московского отделения союза «Гражданское оружие» Рафаил Рудницкий. По его словам, не только ветераны, а все, кто служил в армии, проходят обучение по владению оружием. С этой точки зрения, эта очень правильная мера, так как она упростит процедуру выдачи разрешений , считает эксперт.

При этом он подчеркнул, что вряд ли все ветераны кинутся после этого покупать оружие, так как это очень дорогое удовольствие , которое сможет позволить себе далеко не каждый россиянин.

Председатель общественной организации «Союз ветеранов боевых действий», генерал-майор, профессор Академии военных наук Николай Тутрин считает, что если не будет обучения и стажа, то экзамен на владение оружием ветераны должны всё равно проходить .

— В любом случае должна остаться проверка знаний. Не все, кто участвует в боевых действиях, используют свое оружие. 30–40% служащих являются вспомогательными участниками , те, кто обеспечивает и сопровождает военных, — пояснил он «Известиям».