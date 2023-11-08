Слово и дуло: подросткам до 18 лет хотят запретить покупать любую пневматику

Подросткам до 18 лет запретят покупать любую пневматику. Как выяснили «Известия», такой законопроект готовят к внесению в Госдуму. Сегодня несовершеннолетним запрещена продажа только устройств с энергией выстрела свыше 3 Дж. Однако в последнее время участились случаи, когда подростки покупают маломощное оружие и наносят травмы сверстникам и взрослым. Мнения же экспертов разделись. О том, кто поддерживает эту норму и как к ней относятся в Госдуме, — в материале «Известий».

Небезобидная игрушка

В России могут ввести запрет на приобретение пневматического оружия любой мощности детьми и подростками до 18 лет. Такой законопроект готовится к внесению в Госдуму зампредом комитета по безопасности, единороссом Анатолием Выборным. Об этом «Известиям» сообщил депутат.

— С точки зрения закона сегодня вся пневматика, которая при выстреле выдает итоговую дульную энергию менее 3 Дж, не является гражданским оружием. Поэтому она находится в свободной продаже для детей и подростков любого возраста, а правила ее эксплуатации определяются и регулируются лишь заводом-производителем, — рассказал парламентарий.

По его словам, при этом такое оружие вовсе не безобидно, так как им можно нанести вполне серьезные увечья. Подтверждением тому — печальная статистика, которая фиксирует такие ЧП чуть ли не каждый день, отметил он. В числе последних случаев — нападение учащихся с пневматикой на сторожа завода в Уфе и выстрел девочки в голову своему брату в Ростовской области.

Парламентарий предлагает на законодательном уровне установить запрет на свободную продажу пневматики детям. К внесению в Госдуму оперативно готовится законопроект с поправками в закон «Об оружии», рассказал он.

Согласно этому закону (ст. 13 «Право на приобретение оружия»), в настоящее время запрет на продажу пневматики гражданам до 18 лет действует только для оружия мощностью более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм. При этом оно не подлежит регистрации и для его использования не нужна специальная лицензия.

Инициативу Анатолия Выборного о необходимости ужесточения законодательства в этой сфере поддерживают в других фракциях.

— Необходимо вести речь о полном запрете использования детьми такого оружия не по назначению и введении ответственности за это для их родителей. Пневматика в тире, на аттракционах или в спортивной секции — это одна ситуация, а на улице — другая. Как следствие, конечно, должна быть запрещена и его продажа детям, — пояснил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов.

Во фракции ЛДПР считают, что ограничения необходимы в случае интернет-торговли.

— Мы дадим свою оценку после ознакомления с законопроектом. На заседании законотворческого совета фракции мы тоже уже обсуждали вопрос о регулировании продажи пневматического оружия в интернете. Именно в этом сегменте торговли проконтролировать ситуацию очень сложно, — заявил «Известиям» зампред фракции Сергей Леонов.

По его словам, если в обычном магазине вы будете покупать перцовый баллончик или пневматику, то у вас сразу спросят паспорт, но в интернете такого контроля не существует — товар может купить кто угодно.

«Известия» направили запросы в МВД и Росгвардию с просьбой прокомментировать перспективы поддержки законопроекта.

Справка «Известий» В последнее время случаи инцидентов использования пневматики с участием россиян, которым не исполнилось 18 лет, в России стали происходить регулярно. 3 ноября 10-летняя девочка выстрелила в голову своему 12-летнему брату из пневматической винтовки во время игры дома в Ростовской области, ребенок попал в больницу, сообщили ГУМВД России по региону. В этот же день СМИ сообщили, что в одну из поликлиник Санкт-Петербурга обратился 11-летний мальчик с гематомами груди и живота. Он рассказал, что его одноклассник выстрелил в него пять раз из пневматического пистолета. Там же в конце октября 15-летний студент колледжа выстрелил из пневматики 12 раз в 14-летнего школьника за то, что он не отдал ему электронную сигарету. В Уфе примерно в то же время школьники обстреляли из пневматики сторожа завода, который хотели обокрасть, однако в итоге их задержали сотрудники правоохранительных органов.

За и против

По словам президента СРО Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности» Сергея Саминского, законопроект актуален для охранной отрасли, потому что именно сотрудникам ЧОП чаще всего приходится сталкиваться с печальными последствиями недочетов в законодательстве, регулирующем оборот оружия.

— Прежде чем позволить детям пользоваться таким оружием, нужно провести специальную подготовку, проинструктировать. Стоит учитывать и особенности формирования психики, чтобы ребенок достаточно морально созрел, осознавал ответственность за свои поступки и понимал, что нельзя, например, начать стрелять в сверстников, принимая это за игру, — пояснил эксперт.

По его словам, пневматикой с энергией до 3 Дж нельзя убить. При этом при стрельбе из нее основной опасностью является причинение ранений, масштаб которых будет зависеть от типа пули и скорости ее вылета. При попадании в незащищенные участки тела, например в глаз, горло или затылок, даже слабое пневматическое оружие может вызвать серьезные проблемы для здоровья, добавил он.

Впрочем, председатель общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев, напротив, считает, что запрет на продажу оружия неуместен.

— Если бы девочка, которая стреляла в своих сверстниц, взяла бы не пневматическое оружие, а кирпич или дубину, вред был бы меньше? То есть мы должны запретить и кирпичи, и дубины, которыми также можно нанести смертельные и тяжкие увечья, а с пневматики будет синяк, — заявил общественник.

Эксперт заявил, что в советское время пневматика свободно продавалась без каких-либо паспортов всем желающим и считалась простым спортивным инвентарем. По его мнению, свободная продажа такого оружия способствует патриотическому воспитанию у молодежи.

Директор благотворительного учреждения «Право и порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников назвал законопроект разумной инициативой, которая облегчит работу правоохранительным органам, а также сохранит здоровье детей и положительно скажется на общественной безопасности в целом.

— Те, кто говорят, что в советское время такое оружие мог купить любой ребенок, как минимум лукавит. Его мог приобрести только гражданин, достигший 18 лет и имеющий охотничий билет, а ребенок более младшего возраста мог стрелять из него только в тирах, — заявил «Известиям» эксперт.

Он также отметил, что в СССР в свободной продаже такое оружие находилось крайне редко, а его использование регламентировалось строгими правилами. Сейчас же такую пневматику можно заказать по интернету, а как оно будет использовано после такой покупки, никто проконтролировать не может. При этом в отличие от советского времени современное травматическое оружие очень мощное и способно причинить серьезные травмы тем, против кого оно будет использовано, подчеркнул эксперт.