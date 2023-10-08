Тир тесен: чем опасно пневматическое оружие в руках детей

Врачам пришлось спасать кисть 10-летнему мальчику после игры с пневматическим пистолетом. Пока неизвестно, как опасная вещь попала в руки к малолетнему, это выясняет полиция. Но несчастные случаи регулярно происходят с детьми, которые получают подобные предметы в подарок от собственных родителей и других близких. Подробности выясняли «Известия».

Под градом пулек

Несовершеннолетнему жителю Санкт-Петербурга понадобилась медицинская помощь после случайного выстрела, который он совершил, забавляясь пневматическим пистолетом. Ладонь мальчику пришлось зашивать.

Еще один ребенок получил травму из-за того, что родители разрешили своему 13-летнему сыну пострелять на детской площадке. Пулька из пистолета (предположительно, страйкбольного) после выстрела в лицо поранила губу другому мальчику, его мать написала заявление в полицию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Используют дети «пневматику» и в попытках разрешить свои конфликты. Так, в Санкт-Петербурге шестиклассник расстрелял одноклассника из пневматического оружия после уроков. Школьник выпустил пять пуль в грудь и пах оппоненту, у которого зафиксировали гематомы.

Взрывная волна

Еще одна опасная забава, популярная у подростков, — рискованные шутки с петардами и другими огнеопасными предметами. Жалобы на детей, забрасывающих дворы, балконы и машины пиротехническими изделиями, с начала осени зафиксированы в Салехарде, Ставропольском крае, Татарстане и других регионах.

Фото: РИА Новости/Саид Царнаев

А в Казани ученик второго класса принес на урок охотничье сигнальное устройство. Стреляющая «палка с пружиной» была приведена в действие, один ученик получил травму лица, второй был оглушен.

Между тем петарды и прочую пиротехнику, согласно постановлению правительства «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий», можно продавать исключительно гражданам старше 16 лет.

Корни отцовского доверия

В большинстве случаев виновниками подобных инцидентов становятся мальчишки. И косвенно за это в ответе их отцы. Чаще папы воспитывают своих детей в брутальной манере, потому что их самих так воспитывали в прошлом , считает психиатр Алексей Вилков. При этом они порой не учитывают индивидуальные особенности ребенка, его темперамент и предрасположенность к тем или иным видам активности.

— Если не учитывать личные моменты и особенности характера сыновей, то у несовершеннолетних потом возникает сильное сопротивление к такому подходу. Мальчик может полностью игнорировать такое воспитание или у него появляется тревожность и другие невротические проявления, что требует помощи детского психолога или психотерапевта, — предостерегает Алексей Вилков.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

По словам психиатра, отцы часто не учитывают возраст ребенка, не понимая, что детское мышление еще не готово воспринять ответственность при пользовании предметами, опасными для себя и окружающих. Это и увеличивает риск различных несчастных случаев, подчеркивает эксперт.

— Поэтому в идеале при выборе модели воспитания нужно учитывать индивидуальные особенности ребенка, его склонность к тем или иным занятиям. Если он по природе мягкий, чуткий либо тревожный, тогда стиль воспитания с наращиванием брутальности ему не подойдет или полностью противопоказан, — говорит Вилков.

Родитель в ответе

Родители должны полностью выполнять свои функции по контролю за детьми , напоминает председатель исполкома саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России, доцент СГЮА Наталья Грешнова.

— Если они не выполняют своих обязанностей, то для них предусмотрена административная ответственность от предупреждения до штрафных санкций. Это закрепляется в ст. 5.35 КоАП РФ. В случае если ребенок играл с пиротехническими изделиями, оружием и другими предметами, в отношении которых установлен определенный порядок использования, хранения, приобретения и т.д., родитель будет также нести административную ответственность за невыполнение требований законодательства, — предостерегает юрист.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Если же в руках у ребенка оказалось настоящее огнестрельное оружие, то может наступить ответственность по ст. 20.10 КоАП.

— В случае нанесения ребенком телесных повреждений другому лицу родители понесут ответственность вплоть до уголовной, — говорит юрист.

Как на самом деле

По словам источника «Известий» в столичной полиции, дети, несмотря на доступность информации, плохо понимают, что закон разрешает им делать, а что недопустимо.

— Практика такова, что к родителю сегодня предъявляют претензии в последнюю очередь. Если случается ЧП в стенах образовательного учреждения, например один ребенок поранил другого канцелярским ножиком, то первыми будут наказаны учитель и школа. По закону они отвечают за безопасность детей на занятиях и перемене. Хотя мне сложно представить, как учитель может полностью контролировать 30 детей. Родители тоже отвечают, но привлекают их гораздо реже, да и санкции весьма мягкие — незначительный штраф.

По мнению полицейского, число детских правонарушений реально снизить с помощью профилактической работы с родителями и бдительности со стороны общества. Но с этим есть трудности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов