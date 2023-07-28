Дело молодое: в школах и садах начнут работать учащиеся педколледжей

Вступил в силу закон, разрешающий студентам последних курсов педагогических колледжей официально работать в детсадах и начальных классах школы. Ранее аналогичное право было у студентов педагогических вузов. Эксперты в целом положительно оценивают нововведение, хотя и замечают, что всех кадровых проблем это не решит . Подробности — в материале «Известий».

О чем закон

Отныне студенты выпускного курса педагогических учреждений среднего профессионального образования смогут официально работать по специальности в детских садах и начальной школе. При этом в дошкольных учреждениях работать смогут только совершеннолетние студенты, обучающиеся по специальности «дошкольное образование» и прошедшие промежуточную аттестацию за два предшествующих года обучения. Порядок допуска к работе пока проходит процесс согласования между Министерством просвещения и Министерством труда.

Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова рассказала, что ранее колледжи просили принять этот закон, видя несправедливость в том, что выйти на работу до окончания обучения могут только студенты вузов.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Это было важно не только для самих ребят, но и для школ, детсадов, особенно в маленьких городах и селах, где есть вакансия, а студента педагогического колледжа взять на работу на законных основаниях нельзя, — сказала Казакова «Известиям».

Решит ли это кадровые проблемы

Ольга Казакова подчеркнула, что проблема существует и принятый закон — один из способов ее решения. По ее мнению, лучше, если у первоклашек появится постоянный учитель-студент, чем каждый раз будет приходить новый педагог, подменяющий отсутствующего, или будут укрупняться классы, что негативно отражается на качестве образования.

Ректор Московского педагогического государственного университета, академик РАО Алексей Лубков считает, что для детских садов и начальных школ это хорошее подспорье в решении кадрового вопроса. Причем не только в малых городах и селах, так как с проблемой поиска учителя сталкиваются и в мегаполисах, особенно если потребность возникает в середине учебного года. Найти квалифицированного, опытного педагога в этот момент почти невозможно, поэтому директора школ вынуждены обращаться в профессиональные учебные заведения, где всегда есть желающие приступить к работе студенты. Однако формально решить вопрос трудоустройства раньше было очень сложно.

Главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина отмечает, что студенты последних курсов — это ресурс для школ .

— У колледжей могут появиться подшефные детские сады и начальная школа, куда будут отправлять работать студентов и затем корректировать программы в зависимости от потребностей в реальной практике, — сказала она «Известиям». — Я здесь даже больших рисков не вижу, считаю, что это очень правильное решение.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Ирина Абанкина замечает, что дети — и младших классов, и дошколята — очень хорошо относятся к молодым педагогам. У них меньше дистанция с учениками, они менее авторитарны, вызывают доверие, желание общаться, в чем-то подражать и копировать.

Однако член Совета профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий полагает, что на решении кадрового вопроса в образовании закон никак не отразится. По его словам, выпускники педагогических колледжей не очень охотно идут в детские сады и школы, потому что условия работы сложные, зарплата небольшая, а ответственность — огромная.

— Безусловно, если человек пошел в пединститут или в педучилище действительно для того, чтобы работать с детьми, ему очень полезно поработать на старших курсах в школе, — сказал он «Известиям». — Однако многие идут в педагогические техникумы для того, чтобы просто получить начальное педагогическое образование, которое можно использовать потом в частных детсадах и учреждениях дополнительного образования, при работе няней, гувернанткой и т.д.

Руководитель научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС Борис Илюхин полагает, что напрямую на решении вопроса нехватки педагогов в школах эта мера вряд ли скажется, но она полезна для образования в целом, так как положительно отразится на профессиональном развитии студентов.

— Тем более что в последние годы вузы, переходя на программы бакалавриата, существенно сокращали именно практическую часть подготовки, — заметил Илюхин.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В Минпросвещения ко времени публикации материала не ответили на вопрос «Известий» о кадровом дефиците в начальной школе и дошкольном образовании.

Как это поможет студентам педколледжей

Методист Некрасовского педагогического колледжа № 1, председатель Совета Санкт-Петербургского регионального отделения ВОО «Воспитатели России» Татьяна Голядкина отмечает, что новация — прекрасная возможность закрепиться в трудовом коллективе еще до получения диплома.

— Нам очень важно, чтобы наш выпускник не только пришел работать в образовательную организацию, но и прижился в школе или детском саду, — сказала она «Известиям». — В Санкт-Петербурге еще в 2009–2010 годах для восполнения кадрового дефицита в детских садах города студенты начинали работать на последнем курсе. В подавляющем большинстве случаев они не покидали дошкольное учреждение после получения диплома.

Таким студентам начисляется трудовой стаж, ускоряется возможность прохождения аттестации на квалификационную категорию, что позволяет рассчитывать и на более раннее увеличение заработной платы . В колледже такой студент будет иметь право на обучение по индивидуальному учебному плану, добавила Голядкина.

Ирина Абанкина также подчеркивает, что этот опыт даст студенту возможность определиться, хочет ли он потом работать в сфере образования, понять, с какими трудностями, рисками он столкнется, а также каких компетенций для работы ему не хватает.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Ректор МПГУ Алексей Лубков указывает, что сам факт интереса к возможности устроиться на работу до окончания обучения уже свидетельствует о том, что это не случайный человек в профессии.

— А дальше всё будет зависеть от опыта, в том числе эмоционального, который студент получит, работая в школе или детском саду, — заметил он. — Если его не испугают сложности — а он с ними обязательно столкнется, — если он будет чувствовать поддержку и от школьного коллектива, и в своем колледже, скорее всего, молодой педагог останется в профессии.

Пострадает ли качество образования

Борис Илюхин считает, что опасно давать молодому специалисту без опыта работы сразу класс начальной школы со всеми предметами, то есть поручать полную нагрузку.

— В начальной школе закладывается огромное количество важнейших общеучебных умений и навыков ребенка. Поэтому роль учителя начальной школы является наиглавнейшей, ошибки потом очень сложно исправлять , — говорит Илюхин. — Во многих странах мира в школах и садах есть должности помощника учителя и помощника воспитателя, также молодых педагогов важно привлекать к внеучебной работе, реализации программ дополнительного образования, обязательно вместе с опытным педагогом-наставником. В таком формате вход в профессию будет более комфортным.

Однако руководители школ и детсадов подтверждают высокую степень готовности студентов старших курсов , подчеркивает Татьяна Голядкина.

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

— Можно привести довольно много примеров реверсивного наставничества: студенты, приходя на практику, становятся организаторами мастер-классов, консультаций для опытных педагогов или родителей, поскольку владеют современными технологиями, навыками работы на новом оборудовании, — рассказала она.

Ольга Казакова заметила, что к последнему курсу СПО студенты почти полностью осваивают программу по основным дисциплинам, а также проходят 23–25 недель практики — 85% от ее общего объема, как и студенты педвузов после третьего курса.

Член комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова считает, что при наличии наставника рядом с молодым учителем-студентом никакого ущерба или ухудшения качества обучения не будет.

Как изменятся педагогические колледжи

Для профильных учебных заведений принятое решение — сигнал к действию, считает Алексей Лубков. Нужно обеспечить качественное обучение, скорректировать образовательные программы, в том числе учебные планы, продумать порядок изучения дисциплин таким образом, чтобы к началу выпускного курса основные методики дошкольного воспитания и начального обучения были полностью изучены. Также важно развивать в педагогических колледжах систему наставничества, одним из направлений которого теперь станет взаимодействие «преподаватель — студент —выпускник», добавил эксперт.

Ирина Абанкина считает, что колледжи могут расширить и углубить образовательную программу, чтобы студент мог завершить образование, если столкнется во время работы с дефицитом тех или иных знаний. Сами учебные заведения могут анализировать опыт и совершенствовать свои образовательные программы и рекомендовать что-то образовательным организациям для решения проблемы удержания кадров.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Татьяна Голядкина не исключает, что новый подход к подготовке специалистов в системе среднего профессионального образования позволит в будущем расширить и практику привлечения студентов выпускных курсов педколледжей к работе не только в начальной, но и в основной школе, заявила она.

С предложением разрешить выпускникам педагогических колледжей преподавать в средних классах школы ранее выступило Министерство просвещения. Сенатор Людмила Скаковская в беседе с «Известиями» заявила, что о возможности более широкой работы студентов и выпускников педколледжей в школах можно будет говорить только после получения первых успешных результатов реализации закона.