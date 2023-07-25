Подрастающее — по колониям: почему дети совершают правонарушения

В новостях всё чаще сообщают о жестоких преступлениях, совершенных несовершеннолетними и даже детьми. Специалисты считают одной из причин роста детской жестокости популяризацию насилия в масс-медиа. Подробности — в материале «Известий».

В убийстве 11-летнего мальчика в Москве подозревают его 12-летнего приятеля. Как установило следствие, ребенок был зарезан ножом, труп убийца сбросил в канализационный колодец. Ранее в этом месяце в Перми 15-летняя девочка была, по версии следствия, облита сверстниками горючей смесью и подожжена. Впоследствии она скончалась в больнице. Как говорят эксперты, это не единичные случаи необъяснимой жестокости в среде детей и подростков. При этом уголовная ответственность в России наступает с 14-летнего возраста.

Пожурят и отпустят

— Несовершеннолетние по УК РФ — дети, которым исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18, — объясняет адвокат Константин Кудряшов. — Но правила о смягчении ответственности могут применяться и к совершеннолетним в возрасте от 18 до 20 лет. Подростков, совершивших преступления небольшой или средней тяжести, могут освободить от ответственности, назначив им принудительные меры воспитательного воздействия. По сути — пожурить и простить.

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Таких мер законом предусмотрено четыре: предупреждение, передача под надзор родителей, возложение обязанности загладить вред, ограничение досуга (запрет посещать определенные места, выходить из дома в ночное время).

— За совершение преступлений средней тяжести и тяжких преступлений несовершеннолетних можно помещать в учебно-воспитательное учреждение закрытого типа до достижения совершеннолетия, но не более чем на три года, — отмечает юрист.

Сколько лет могут дать подростку-убийце

Лишение свободы в отношении несовершеннолетних применяется на практике не так часто.

— Для детей до 16 лет нельзя назначать лишение свободы за преступления небольшой и средней тяжести; за тяжкие преступления — не более 6 лет, за особо тяжкие не более 10 лет, — поясняет Константин Кудряшов. — Если преступнику от 16 до 18 — за любые преступления наказание не может быть больше 10 лет.

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Нижний предел наказания для несовершеннолетних снижается в два раза , говорит адвокат. Поэтому если несовершеннолетний кого-то убил — минимальное наказание составляет 3 года, а если убил сразу несколько человек или другого ребенка — 4 года.

Если подросток находится в заключении, условно-досрочное освобождение (УДО) для него может наступить по тяжким преступлениям после отбытия одной трети наказания, а по особо тяжким — двух третей срока наказания.

— Даже если несовершеннолетний угодит в места лишения свободы за тяжкое преступление, например за изнасилование, он сможет освободиться досрочно почти сразу. Кроме того, при совершении убийства без отягчающих обстоятельств несовершеннолетний может оказаться на свободе через два года, а за убийство при отягчающих обстоятельствах, например, другого ребенка, беспомощного пенсионера, беременной женщины и прочее — через 2 года и 8 месяцев.

После отбытия наказания за тяжкие или особо тяжкие преступления, даже за изнасилование или убийство, несовершеннолетний будет считаться несудимым через три года, отмечает Константин Кудряшов.

— При правильном выстраивании линии защиты школьник-убийца может получить минимальное наказание, освободиться досрочно и пойти в университет в один год со своими бывшими одноклассниками как ни в чем не бывало , — говорит адвокат.

Почему цифры детской преступности занижены

Официальные статистические данные свидетельствуют о тенденции к снижению преступности несовершеннолетних в России, говорит доцент кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Себила Саламова.

— Один из основных факторов, объясняющих снижение, — общее сокращение числа несовершеннолетних в стране. Численность населения в возрасте от 0 до 15 лет на протяжении 18 лет с 1990 по 2008 год сокращалась, в России наблюдалась так называемая демографическая яма. И лишь в 2008 году численность этой возрастной группы несколько увеличилась, — поясняет эксперт.

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Еще один фактор, повлиявший на статистическое сокращение преступности несовершеннолетних, — существенное влияние виртуального пространства. Как отмечает Себила Саламова, с развитием IT-технологий преступность несовершеннолетних активно перемещается в интернет-пространство.

Криминолог обращает внимание, что подростковая преступность отличается высоким уровнем латентности.

— Большое число таких правонарушений оказывается сокрытым от учета и регистрации. Уровень преступности несовершеннолетних в три-четыре раза выше, чем это отражается в официальной статистике . При этом отмечается наибольшая латентность грабежей, краж и хулиганства, — указывает Себила Саламова.

Анализ данных о преступности несовершеннолетних показывает наличие удручающих качественных изменений, констатирует эксперт.

— Прежде всего, это стабильно высокие показатели тяжких и особо тяжких преступлений, где правонарушителями выступают лица, не достигшие 18 лет; сохранение роста групповых преступлений подростков; постоянный рост доли преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии наркотического или иного опьянения, — перечисляет собеседница «Известий».

На чем чаще всего ловят юных нарушителей

— Статистика по видам преступлений следующая: 56,8% — хищения и кражи, 11,9% — дела, связанные с наркотиками, 9,2% — автоугоны, 3,5% — изнасилования и насильственные действия, 1,6% — убийства, — перечисляет Саламова.

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Эксперт отмечает ежегодный рост преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, к которым причастны несовершеннолетние. Несовершеннолетние также начинают осваивать такие серьезные преступления, как захват заложников, торговлю оружием, IT-преступления, преступления экстремистского и террористического характера.

Сибила Саламова и ее коллеги подчеркивают, что подростковая преступность стала отличаться особой жестокостью, дерзостью, организованностью, корыстной направленностью, изощренностью способов сокрытия следов преступлений.

Что толкает ребенка на криминальный путь

Во многом мотивы детской преступности совпадают с причинами взрослой. Но есть и отличительные факторы, отмечает криминолог.

— Во-первых, это недостаток финансовой устойчивости в семье. Во-вторых, фактор неблагополучной семьи. Он характеризуется конфликтными, отчужденными или враждебными отношениями между членами семьи, злоупотреблением алкоголем и наркотическими средствами. В-третьих, это отсутствие морального и социального воспитания ребенка, — комментирует собеседница издания.

Фото: Global Look Press/Michaela Begsteiger

Свою роль играет и негативное влияние социального окружения. Речь об одноклассниках, студенческом или трудовом коллективе. Отсутствие доступной досуговой деятельности — еще один фактор, который способствует криминальному поведению несовершеннолетнего.

— Кроме того, несовершеннолетние во время пубертатного периода часто сталкиваются с проблемами и кризисом, вызванными изменением в их организме, психике и мышлении. Происходит переосмысление ценностей. Всё это обычное дело у подрастающего поколения. У данной возрастной группы есть важная общая черта — желание самоутвердиться. Именно оно часто является мотивом совершения преступлений, — считает эксперт.

Как на подростков влияют масс-медиа и цифра

В современных реалиях нельзя игнорировать влияние интернета, социальных сетей и видеоигр на формирование антиобщественной установки в подростковой среде, читает Саламова. По ее словам, несовершеннолетним свойственно имитировать поведение, независимо от того, показано ли оно на фотографиях, в фильмах или просто описано в рассказах. Жестокие видеоигры, фильмы с неприемлемым контентом, пропаганда варварства, бесчеловечности в цифровом пространстве, а также песни с соответствующим содержанием неоднократно подвергались критике за подстрекательство к насилию среди молодежи.

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Существенной считает роль цифровизации в формировании интересов детей старший психолог реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной диагноз» Дарья Серебрякова.

— Дети, с одной стороны, получают иллюзию своей значимости в этом мире: горды тем, что додумались, как совершить преступление. С другой стороны, они понятия не имеют, как устроена система наказания, к каким последствиям могут привести их действия, — говорит она.

Как устроено перевоспитание

Подростки не достигли полного нравственного и интеллектуального развития, они не могут в полной мере осознавать последствия своих действий, этим и обусловлено снисходительное отношение к несовершеннолетним преступникам, объясняет адвокат Виктория Дечкина. Поэтому отбывание наказания в виде лишения свободы проходит в воспитательных колониях. Такие исправительные учреждения должны создавать почву для потенциального исправления осужденных с целью ограждения их от совершения повторных преступлений.

В воспитательных колониях дети обязательно получают основное общее образование и имеют право учиться заочно.

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— Живут, как правило, в общежитиях, — говорит адвокат. — При строгих условиях содержания проживание будет изолированным. В колониях для несовершеннолетних дети работают, и половина заработка перечисляется на их счет в банке. Заработанные деньги можно тратить на питание и другие нужды.

Условия и режим содержания зависят от поведения осужденных. Существуют обычный, льготный, облегченный и строгий режимы. В случае отсутствия нарушений в течение трех месяцев подростка с обычного режима могут перевести на облегченный. А при наличии нарушений — на строгий режим. Перед окончанием срока заключения осужденные переводятся на льготный режим.

При достижении совершеннолетия осужденного из воспитательной колонии направляют в исправительную. В некоторых случаях по решению начальника колонии и прокурора осужденный может быть оставлен в воспитательной колонии еще на один год, до достижения им 19-летнего возраста.

Криминал с лицом девочки

Психологи, специализирующиеся на девиантном поведении несовершеннолетних, разделяют мнение криминологов о недооцененности масштабов детской преступности.

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По статистике Судебного департамента, детская и подростковая преступность за последние 14 лет снизилась на 80% , рассказывает клинический психолог Дарья Серебрякова. Однако есть тревожная тенденция, поскольку изменилась структура подростковой и детской преступности. Подростки стали совершать более сложные преступления, кроме того, изменился гендерный состав группы риска. Традиционно, среди преступников, зависимых, психически больных подавляющее большинство составляют мужчины.

— Сейчас эта тенденция медленно сдвигается, в том числе в детско-подростковой преступности. Мы всё чаще видим девушек, которые совершают преступления. Кроме того, если раньше мы говорили только про подростковую преступность, то сейчас используем такое понятие, как детская преступность. Возраст совершения преступлений сильно снижается, — констатирует Серебрякова.

Педагогическое чудо возможно

Психолог считает, что малолетних и несовершеннолетних преступников можно исправить. Об этом, по ее словам, свидетельствует практический опыт.

— Для этого важно погрузить ребенка в правильную реабилитационную среду, — говорит эксперт. — Это использование когнитивно-поведенческой терапии; реализация принципа «есть действие — есть последствие»; это принцип уважения. С уверенностью скажу, что таким подросткам может помочь только проживание в здоровой структуре с понятными правилами, с нормальными этическими нормами. При этом стоит избегать оранжерейного воспитания, оторванного от жизни. Обратная связь должна быть жесткой.

В России уже проводятся многочисленные мероприятия, ориентированные на нейтрализацию криминогенности в сфере жизни подростков, повышение эффективности системы профилактики преступлений, отмечает криминолог Себила Саламова.

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— В рамках профилактики подростковой преступности важно смещение акцента с карательных мер на воспитательные. Это постоянная разъяснительная работа с подростками по поводу их прав, обязанностей, юридической ответственности за правонарушения и неотвратимости наказания; социализация подростков с девиантным поведением; раннее выявление несовершеннолетних в социально-опасном положении. Важна также консультационная юридическая помощь для подростков, — указывает собеседница издания.