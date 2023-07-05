Злые языки: российские подростки становятся жертвами агрессии в соцсетях

Практически треть (29%) российских интернет-пользователей в возрасте от 14 лет и старше сталкивалась с коммуникативной агрессией в соцсетях — это следует из итогов опроса, проведенного специалистами. Причем наиболее часто в Сети встречается агрессия в виде нежелательного внимания, которая среди прочего может проявляться в бестактных вопросах и предложениях сексуального характера. Подробности — в материале «Известий».

Тревожная статистика

Опрос, посвященный коммуникативной агрессии в соцсетях, провели специалисты Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ИСИЭЗ НИУ ВШЭ). Выяснилось, что 29% пользователей в России от 14 лет и старше хотя бы раз сталкивались с коммуникативной агрессией в соцсетях.

В 19% случаев эта агрессия выражалась в виде нежелательного внимания: настойчивых попыток общения вопреки отказам (12%), бестактных вопросов от незнакомых людей (9%) и предложений сексуального характера (6%). Опрос также показал, что каждый десятый пользователь соцсетей из России подвергался враждебным нападкам. В 8% случаев они сводились к оскорбительным комментариям, а в 3% — к травле или агрессивному преследованию со стороны группы лиц.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

При этом чаще всего жертвами киберагрессии становятся россияне в возрасте 14–22 лет (43%), причем у девушек риск такого неприятного общения в Сети выше, чем у юношей (34% против 22%). Примечательно, что к росту случаев сетевой агрессии приводит выражение пользователями гражданской позиции. Об этом рассказали 57% пользователей, которые высказывались по общественным, политическим, экологическим и другим актуальным темам.

Зоны риска

Как сказала в беседе с «Известиями» кандидат психологических наук, директор научно-методического Центра толерантности Еврейского музея и эксперт антибуллингового федерального проекта «Каждый важен» Анна Макарчук, любая зона свободного общения, сопряженная с чувством безнаказанности, может стать питательной средой для травли. Но главная причина возникновения этой травли не в среде как таковой, а в ценностях среды.

— Если у коллектива в целом и у каждого участника в частности отсутствует ценность бесконфликтного общения, если свидетели травли остаются молчаливым большинством, то агрессия, увы, обязательно появится, — рассказывает специалист.

По словам Макарчук, с агрессивным поведением пользователи соцсетей могут сталкиваться при обсуждении новостей, в комментариях под фотографиями, а также в группах по интересам. Клинический психолог и эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» Елена Клен указывает на большую опасность того, что сетевая агрессия из общего поля — постов и комментариев — зачастую переходит в личные сообщения, где ее практически невозможно контролировать.

— Подростки получают сообщения, в которых могут содержаться манипуляции, запугивания, угрозы и унижающие слова, — рассказывает эксперт. — При этом часть агрессоров использует специальные уловки, чтобы сделать пострадавшую сторону максимально уязвимой — ей пишут постоянно, даже ночью, не оставляя в покое и не давая спать.

Фото: Getty Images

В результате этого у подростка может нарушаться восприятие реальности, возрастают тревога и страх. При этом, отмечает Клен, выйти из такого общения невероятно сложно. В свою очередь, Анна Макарчук указывает на то, что, согласно распространенному стереотипу, агрессор — «сильный, уверенный, авторитетный и давящий». Однако на самом деле чаще всего инициатор травли — это уязвимый подросток, чьи потребности в любви, уважении и контроле над ситуацией не удовлетворяются в семье или в коллективе.

Механизмы защиты

Для того чтобы защитить подростка от сетевой агрессии, существует несколько путей. Анна Макарчук отмечает, что полностью запрещать подростку пользоваться социальными сетями сложно, да и не нужно, ведь это новый формат социализации и самовыражения. Куда важнее поговорить с ребенком о ключевых технических способах противодействия интернет-агрессии.

— Можно настроить двухфакторную аутентификацию, а также ограничения в комментариях — например, чтобы можно было ставить лайки, но не писать комментарии, — рассказывает собеседница «Известий». — Также будет полезно настроить ограничения в действиях на странице, например чтобы писать сообщения и комментарии могли только друзья пользователя.

Елена Клен советует заранее поговорить с подростком о том, что в Сети есть не только развлекательный контент, но и потенциальная опасность. Важно объяснить, какие бывают виды насилия, поговорить о личных границах человека и сформировать понимание о том, что они неприкосновенны и никто не может на них посягать. Если же подросток уже столкнулся с агрессией в Сети, то Анна Макарчук призывает ни в коем случае его не ругать.

— Порой у родителей возникает соблазн начать коммуникацию со слов: «Я же говорила такое не выкладывать», «Я же тебя предупреждала, что так нельзя», — объясняет специалист. — Вместо этого скажите ребенку, что понимаете его чувства: и грусть, и страх, и стресс. Получать оскорбления неприятно — нет ничего постыдного в эмоциональной реакции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

После этого Анна Макарчук советует сделать скриншот агрессивного комментария и пожаловаться на него — отправить запрос в администрацию соцсети, выбрав классификацию «насилие или вражда». Следующий шаг — блокировка пользователя-агрессора с его занесением в черный список.

Если же оскорбительный комментарий исходил от одноклассника, то следует поговорить с классным руководителем и другими родителями в коллективе. Макарчук отмечает, что травля — это всегда проблема коллектива, его болезнь, а не столкновение двух людей. Если в классе или в школе есть тенденция к буллингу, то рано или поздно он коснется всех: кто-то другой встанет на роль жертвы, а кто-то получит травму свидетеля.

К ответу по закону

Между тем в некоторых ситуациях агрессорам (особенно совершеннолетним) из Сети может грозить уголовная ответственность. Адвокат и правозащитник Константин Ерохин поясняет, что это касается ситуаций, когда оскорбления связаны с угрозами (в том числе убийством), вымогательством и преследованием — наказанием за такие действия может стать лишение свободы.

— Отдельно стоит выделить ситуации, когда нарушитель распространяет сведения о личной жизни жертвы, публикует ее личную переписку, интимные фото и так далее, — отмечает эксперт. — В этом случае наступает уголовная ответственность, предусмотренная ст. 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») УК РФ.

Адвокат и член Адвокатской палаты Московской области Сергей Агапов обращает внимание на то, что сетевая агрессия в виде нежелательного внимания, выраженная через предложения сексуального характера в отношении несовершеннолетних, не достигших 16 лет, может подпадать под действие ст. 135 («Развратные действия») УК РФ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

При этом такая же переписка интимного характера с несовершеннолетним, не достигшим возраста 12 лет, может быть расценена как насильственные действия сексуального характера и повлечь за собой ответственность по п. «б» ч. 4 ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ в связи с тем, что такое лицо в силу возраста находится в беспомощном состоянии, то есть не может понимать характер и значение совершаемых с ним действий (примечание к ст. 131 УК РФ).

Анна Макарчук заключает, что сегодня порой можно встретить мнение, согласно которому на интернет-агрессию вообще не нужно никак реагировать, однако это очень и очень вредный совет.