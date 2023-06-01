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Контрольная забота: как защитить детей в интернете

В этом помогут специальные программы и беседы с ребенком
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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1 июня в России и других странах отметят День защиты детей. В современных реалиях важно следить за безопасностью ребенка не только в реальном, но и в виртуальном мире. «Известия» вместе с экспертами разобрались, с какими угрозами дети сталкиваются в интернете и как взрослые могут их защитить.

Угрозы в Сети

В интернете много полезного контента для детей — это важная площадка для общения и поиска информации. Но родителям стоит помнить, что ребенок может столкнуться там с различными рисками: традиционными киберугрозами (вредоносным ПО, фишигом и скамом), неподходящим по возрасту контентом и последствиями публикаций лишней информации о себе, говорит в беседе с «Известиями» руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.

— По данным нашего опроса, 15% ребят сталкивались с телефонным мошенничеством, столько же — с онлайн-мошенничеством, 13% — со взломом аккаунта в каком-либо сервисе, а у 11% устройства (смартфон или ПК) оказались заражены вредоносным ПО, — рассказывает Сиденко.

ребенок компьютер
Фото: ТАSS/dpa/picture-alliance/Annette Riedl

Кроме того, по его словам, в Сети очень распространено такое явление, как онлайн-груминг — попытка установить доверительные отношения с ребенком, чтобы добиться встречи с ним в реальной жизни, получить его приватные фотографии или видео.

— Согласно нашему исследованию, заявки на добавление в друзья от незнакомых людей в социальных сетях получает большинство российских детей — 79%, — говорит собеседник «Известий». — В 23% случаев это заявки от взрослых, самый частый такой ответ — в группе детей 7–10 лет.

Согласно тому же опросу, каждый десятый родитель отметил, что к его ребенку пытались втереться в доверие незнакомые взрослые. Среди детей так ответил каждый шестой.

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Буллинг в интернете

Одна из самых распространенных угроз, существующих в интернете, — это кибербуллинг, или травля, говорит в беседе с «Известиями» эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин.

— Кибербуллинг может включать в себя угрозы, оскорбления, распространение ложной информации, вымогательство, шантаж, — рассказывает Фомин. — Дети и подростки очень часто становятся его жертвами.

Соцсети, интернет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Для того чтобы защитить юного пользователя при онлайн-общении, эксперт советует предпринять несколько мер. Во-первых, важно обучить ребенка правилам безопасности в Сети и регулярно общаться с ним на эту тему. Во-вторых, установить программы, которые охраняют детей от нежелательных контактов и информации.

— Для борьбы с травлей отлично подойдет функция родительского контроля: он блокирует неприемлемый контент и предоставляет родителям подробные отчеты о том, что делает ребенок в интернете. Вы сможете получать предупреждения, когда какое-либо из обозначенных слов используется в онлайн-коммуникации, — отмечает заместитель генерального директора холдинга Т1 по технологическому развитию Антон Якимов.

Кроме того, во многих социальных сетях есть функции, которые блокируют агрессоров и не дают им писать оскорбляющие сообщения.

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Вирусы в Сети

Среди технических угроз, с которыми могут столкнуться и дети, и взрослые, Антон Якимов выделяет вирусы. Их можно «подхватить», перейдя по ссылкам в письмах от неизвестных адресов в почте, открыв вложение или загрузив приложение из неофициального магазина. Злоумышленники часто маскируют зловредный код под детские материалы: мультики, песни, картинки.

— Вирусы могут содержаться в рекламных баннерах, которые появляются на сайтах. Поэтому важно следить, какие сайты посещает и какие файлы загружает ребенок, а также использовать антивирусное ПО. Можно установить дополнительные программы, блокирующие доступ к вредоносному контенту, — добавляет Виталий Фомин.

строка поиска
Фото: : TASS/DPA/Jens Bьttner

Онлайн-игры (сайты или приложения) также могут быть заражены вирусами. Поэтому следует скачивать их только через проверенные ресурсы. К ним относятся официальные магазины приложений: для устройств на базе Android — Google Play, на iOS — App Store.

Кроме того, причиной взлома могут стать непроверенные флеш-накопители, добавляет эксперт «Известий». Нельзя приносить домой и подключать случайно найденную флешку — не каждый компьютер справится с вирусом, который может там быть. Это правило особенно важно донести до детей.

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Как защитить ребенка

По словам Андрея Сиденко, разноплановость цифровых угроз диктует особый формат защиты. Поэтому родителям недостаточно установить на устройство ребенка антивирус. Важно совмещать технические и нетехнические меры защиты.

— К первым относятся различные семейные настройки в сервисах, программы родительского контроля, защитные решения, специальные программы — продвинутые определители номеров, которые также могут блокировать звонки с подозрением на мошенничество, — объясняет эксперт. — Ко вторым — постоянное повышение цифровой грамотности, выстраивание доверительных отношений в семье.

Компьютер, мышь
Фото: TASS/EPA/SASCHA STEINBACH

Когда ребенок только начинает осваивать цифровое пространство, родителям важно поговорить с ним, считает собеседник «Известий». Разговор может походить на то, как детям объясняют правила безопасности во время прогулок во дворе: быть внимательными, не доверять незнакомым и не уходить никуда с ними, если делают крайне щедрое предложение — не реагировать, рассказывать о пугающих или непонятных вещах взрослым.­

Также важно поговорить с ребенком на тему приватности: объяснить, почему не стоит публиковать много информации о себе в Сети и как обеспечить защиту аккаунтам.

— Угроза приватности — актуальная для детей проблема. По данным нашего опроса, 13% детей выкладывают у себя на страничке в соцсетях фото, на которых видно обстановку в квартире, 12% указывают имена родственников, а 10% публикуют номер мобильного телефона, — говорит специалист.

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Технические способы

Говоря о технических способах защиты ребенка в Сети, эксперты «Известий» в первую очередь отмечают родительский контроль операционной системы. Он встроен в большинство ОС и позволяет заблокировать доступ ребенка к некоторым функциям, а также ограничить время использования интернета.

— Больше возможностей предоставляют специальные программы для родительского контроля, например Kaspersky Safe Kids, Google Family Link, Norton Family, Qustodio, Net Nanny и др. С их помощью можно проводить мониторинг сообщений в соцсетях, а также скрывать нежелательный контент при поиске, — говорит Виталий Фомин.

строка поиска
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В настройках поисковых систем родители могут включить «семейный режим», который исключит из выдачи контент «для взрослых», нецензурную лексику и сайты на небезопасную для детей тематику. Также существуют блокировщики рекламы, которые помогают скрыть от ребенка нежелательные баннеры и объявления.

— Подводя итог, можно сказать, что инструменты для защиты детей в Сети включают блокировку доступа к сайтам с нежелательным контентом, ограничивают время работы на устройстве и не дают возможности использовать некоторые функции, а также мониторят поисковые запросы и сообщения в соцсетях. Эти инструменты фильтруют контент по категориям и оповещают родителей о необычной активности ребенка, например о посещении вредоносных сайтов, — заключает Виталий Фомин.

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