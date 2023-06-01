Контрольная забота: как защитить детей в интернете

1 июня в России и других странах отметят День защиты детей. В современных реалиях важно следить за безопасностью ребенка не только в реальном, но и в виртуальном мире. «Известия» вместе с экспертами разобрались, с какими угрозами дети сталкиваются в интернете и как взрослые могут их защитить.

Угрозы в Сети

В интернете много полезного контента для детей — это важная площадка для общения и поиска информации. Но родителям стоит помнить, что ребенок может столкнуться там с различными рисками: традиционными киберугрозами (вредоносным ПО, фишигом и скамом), неподходящим по возрасту контентом и последствиями публикаций лишней информации о себе , говорит в беседе с «Известиями» руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.

— По данным нашего опроса, 15% ребят сталкивались с телефонным мошенничеством, столько же — с онлайн-мошенничеством, 13% — со взломом аккаунта в каком-либо сервисе, а у 11% устройства (смартфон или ПК) оказались заражены вредоносным ПО, — рассказывает Сиденко.

Фото: ТАSS/dpa/picture-alliance/Annette Riedl

Кроме того, по его словам, в Сети очень распространено такое явление, как онлайн-груминг — попытка установить доверительные отношения с ребенком, чтобы добиться встречи с ним в реальной жизни, получить его приватные фотографии или видео.

— Согласно нашему исследованию, заявки на добавление в друзья от незнакомых людей в социальных сетях получает большинство российских детей — 79%, — говорит собеседник «Известий». — В 23% случаев это заявки от взрослых, самый частый такой ответ — в группе детей 7–10 лет.

Согласно тому же опросу, каждый десятый родитель отметил, что к его ребенку пытались втереться в доверие незнакомые взрослые. Среди детей так ответил каждый шестой.

Буллинг в интернете

Одна из самых распространенных угроз, существующих в интернете, — это кибербуллинг, или травля , говорит в беседе с «Известиями» эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин.

— Кибербуллинг может включать в себя угрозы, оскорбления, распространение ложной информации, вымогательство, шантаж, — рассказывает Фомин. — Дети и подростки очень часто становятся его жертвами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Для того чтобы защитить юного пользователя при онлайн-общении, эксперт советует предпринять несколько мер. Во-первых, важно обучить ребенка правилам безопасности в Сети и регулярно общаться с ним на эту тему. Во-вторых, установить программы, которые охраняют детей от нежелательных контактов и информации.

— Для борьбы с травлей отлично подойдет функция родительского контроля: он блокирует неприемлемый контент и предоставляет родителям подробные отчеты о том, что делает ребенок в интернете. Вы сможете получать предупреждения, когда какое-либо из обозначенных слов используется в онлайн-коммуникации, — отмечает заместитель генерального директора холдинга Т1 по технологическому развитию Антон Якимов.

Кроме того, во многих социальных сетях есть функции, которые блокируют агрессоров и не дают им писать оскорбляющие сообщения.

Вирусы в Сети

Среди технических угроз, с которыми могут столкнуться и дети, и взрослые, Антон Якимов выделяет вирусы. Их можно «подхватить», перейдя по ссылкам в письмах от неизвестных адресов в почте, открыв вложение или загрузив приложение из неофициального магазина. Злоумышленники часто маскируют зловредный код под детские материалы: мультики, песни, картинки.

— Вирусы могут содержаться в рекламных баннерах, которые появляются на сайтах. Поэтому важно следить, какие сайты посещает и какие файлы загружает ребенок, а также использовать антивирусное ПО. Можно установить дополнительные программы, блокирующие доступ к вредоносному контенту, — добавляет Виталий Фомин.

Фото: : TASS/DPA/Jens Bьttner

Онлайн-игры (сайты или приложения) также могут быть заражены вирусами. Поэтому следует скачивать их только через проверенные ресурсы. К ним относятся официальные магазины приложений: для устройств на базе Android — Google Play, на iOS — App Store.

Кроме того, причиной взлома могут стать непроверенные флеш-накопители, добавляет эксперт «Известий». Нельзя приносить домой и подключать случайно найденную флешку — не каждый компьютер справится с вирусом, который может там быть. Это правило особенно важно донести до детей.

Как защитить ребенка

По словам Андрея Сиденко, разноплановость цифровых угроз диктует особый формат защиты. Поэтому родителям недостаточно установить на устройство ребенка антивирус. Важно совмещать технические и нетехнические меры защиты.

— К первым относятся различные семейные настройки в сервисах, программы родительского контроля, защитные решения, специальные программы — продвинутые определители номеров, которые также могут блокировать звонки с подозрением на мошенничество, — объясняет эксперт. — Ко вторым — постоянное повышение цифровой грамотности, выстраивание доверительных отношений в семье.

Фото: TASS/EPA/SASCHA STEINBACH

Когда ребенок только начинает осваивать цифровое пространство, родителям важно поговорить с ним, считает собеседник «Известий». Разговор может походить на то, как детям объясняют правила безопасности во время прогулок во дворе: быть внимательными, не доверять незнакомым и не уходить никуда с ними, если делают крайне щедрое предложение — не реагировать, рассказывать о пугающих или непонятных вещах взрослым.­

Также важно поговорить с ребенком на тему приватности: объяснить, почему не стоит публиковать много информации о себе в Сети и как обеспечить защиту аккаунтам.

— Угроза приватности — актуальная для детей проблема. По данным нашего опроса, 13% детей выкладывают у себя на страничке в соцсетях фото, на которых видно обстановку в квартире, 12% указывают имена родственников, а 10% публикуют номер мобильного телефона, — говорит специалист.

Технические способы

Говоря о технических способах защиты ребенка в Сети, эксперты «Известий» в первую очередь отмечают родительский контроль операционной системы. Он встроен в большинство ОС и позволяет заблокировать доступ ребенка к некоторым функциям, а также ограничить время использования интернета.

— Больше возможностей предоставляют специальные программы для родительского контроля, например Kaspersky Safe Kids, Google Family Link, Norton Family, Qustodio, Net Nanny и др. С их помощью можно проводить мониторинг сообщений в соцсетях, а также скрывать нежелательный контент при поиске, — говорит Виталий Фомин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В настройках поисковых систем родители могут включить «семейный режим», который исключит из выдачи контент «для взрослых», нецензурную лексику и сайты на небезопасную для детей тематику. Также существуют блокировщики рекламы, которые помогают скрыть от ребенка нежелательные баннеры и объявления.

— Подводя итог, можно сказать, что инструменты для защиты детей в Сети включают блокировку доступа к сайтам с нежелательным контентом, ограничивают время работы на устройстве и не дают возможности использовать некоторые функции, а также мониторят поисковые запросы и сообщения в соцсетях. Эти инструменты фильтруют контент по категориям и оповещают родителей о необычной активности ребенка, например о посещении вредоносных сайтов, — заключает Виталий Фомин.