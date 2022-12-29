Сценарий для праздника: названы самые опасные схемы мошенничества в каникулы

Банки назвали «Известиям» самые опасные схемы мошенничества, которые применяют в праздничные дни . В топе — выманивание платежных данных под угрозой уголовной ответственности, обещания выплат и компенсаций, фишинг с билетами и новогодними распродажами . В ЦБ напомнили: никому не следует называть чувствительные платежные сведения (CVC-код и пин-код), полезнее — самостоятельно перезвонить в банк. Если собеседник уговаривает перевести деньги или назвать данные немедленно, с большой долей вероятности он мошенник , подчеркнули эксперты по кибербезопасности.

Охота за данными

Наиболее опасной схемой мошенничества, применяемой в новогодние праздники, можно считать звонок от имени якобы сотрудников правоохранительных органов . Во время него могут сообщить об угрозе уголовной ответственности за разглашение конфиденциальной информации. Об этом «Известиям» заявили в Почта Банке.

В кредитной организации пояснили: далее мошенники выведывают коды доступа и другие персональные данные либо убеждают жертву «содействовать следствию» и перевести средства для проведения спецоперации . Такую легенду злоумышленники часто применяют в последнее время, ориентируясь на информационную повестку.

Сценарий для праздника Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Еще одна серьезная угроза — выманивание денег под предлогом начисления социальных выплат, компенсаций и пособий , сообщили в Почта Банке. Например, в конце декабря на «Госуслугах» открылась форма заявления на единое пособие при беременности и на детей до 17 лет. Обещая начислить деньги, преступники на самом деле выпытывают конфиденциальную банковскую информацию, разъяснили в кредитной организации.

— Помимо этого мошенники могут представляться брокерами инвестиционной компании. Клиенту обещают быстрый и хороший доход в короткие сроки . Но для начала просят перевести небольшую сумму. Затем демонстрируют фиктивный личный кабинет, в котором у клиента растет доход. При попытке вывести заработанные деньги это оказывается невозможным, — рассказал ее представитель.

Также популярностью у злоумышленников пользуются схемы, в которых обещают большой выигрыш , а также легенды, где мошенники представляются покупателями на платформах продаж, добавили в Почта Банке. Основной целью остается выманивание платежных сведений.

Еще один риск в новогодние праздники, так же как и в отпускные сезоны, — это фишинг через подставные сайты продаж билетов (транспорт, театры, шоу), подарков и тур-пакетов , отметили в МТС Банке. Злоумышленники выстраивают свои схемы в соответствии с массовыми потребностями россиян в такие сезоны. Также на руку им действуют принципы срочности подобных предложений и больших скидок.

Сценарий для праздника Фото: Global Look Press/dpa/Mohssen Assanimoghaddam

— В такие периоды у населения снижается порог ощущения риска в предложениях с большими скидками , которые они видят в интернете, поскольку и в легальных торговых сетях происходят такие распродажи. Важно проверить источник подобного предложения, — рассказали в МТС Банке.

Не называть, перезвонить

В Банке России напомнили «Известиям», что, исходя из актуальной повестки, мошенники оперативно меняют свои схемы и сценарии для хищения денег у граждан , в том числе используют в них новогоднюю тематику. Перед праздниками, как правило, возрастает количество фишинговых сайтов, маскирующихся под интернет-магазины по продаже различных товаров и услуг, подчеркнули в ЦБ.

— Чтобы не стать жертвой мошенников, никогда и ни в коем случае не сообщайте личные данные, данные банковской карты, коды из SMS, секретные слова . При поступлении подозрительного телефонного звонка немедленно прервите разговор, а при возникновении сомнений относительно сохранности денег на счете самостоятельно позвоните в банк по телефону, указанному на оборотной стороне карты или на официальном сайте банка, — заявили в Центробанке.

Кроме того, важно следить, чтобы смартфон не оказался зараженным мошенническим ПО , добавили в РСХБ. В банке рекомендуют: не следует по чьей-то просьбе устанавливать на устройство программы для удаленного доступа и сторонние сертификаты безопасности. Также важно следить за актуальностью операционной системы.

Сценарий для праздника Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Злоумышленники могут использовать праздничную повестку при социальной инженерии, например, ссылаться на нерабочие дни, пытаться отговорить людей перезванивать по официальному номеру организаций , сообщил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Также они могут оказывать психологическое давление, если узнают, что человек в отъезде.

— По-прежнему главная рекомендация — не терять бдительность . Помните, что если вас что-то просят сделать сначала (отправить рассылку друзьям, сообщить данные SMS из банка, секретное слово), чтобы получить какую-то выгоду потом (спасти деньги, получить бонус, подарок), то это, скорее всего, обман. Тем более если есть спешка, — предупредил директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский.

Он также перечислил другие правила безопасности: не надо ходить на подозрительные сайты, открывать сообщения от незнакомцев в чате, скачивать файлы с непроверенных ресурсов, сообщать кому-либо свои персональные данные и сведения банковского счета.