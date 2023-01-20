Разговор по веществу: наркомафия ведет рекламу среди детей и подростков

В последнее время эксперты отмечают тревожную тенденцию: торговцы наркотиками всё чаще распространяют рекламу своего «товара» в популярных среди детей и подростков точках общепита и пабликах в соцсетях. Листовки и наклейки с координатами мест сбыта зелья можно встретить в самых неожиданных местах. Подробности — в материале «Известий».

Язык, понятный не всем

В Москве и других крупных городах активизировалась наружная реклама маркетплейсов по продаже запрещенных препаратов, о чем уже писали «Известия». Эксперты связывают это с конкурентной борьбой за потребителя на черном рынке. Специалисты оценивают расходы на такие рекламные кампании в миллионы рублей и считают, что ими занимаются профессионалы. Однако наиболее тревожным выглядит то обстоятельство, что целевой аудиторией торговцев всё чаще становятся несовершеннолетние.

Разговор по веществу Фото: ИЗВЕСТИЯ

К примеру, корреспондент «Известий» обнаружил рекламное объявление наркомагазина в популярном среди подростков ресторане быстрого питания. Логотип был явно разработан профессиональным дизайнером и нанесен на качественную самоклеящуюся бумагу. Края круглого стикера были обрезаны небрежно, скорее всего, расклейщик орудовал ножницами — вырезал самостоятельно из большого листа термотрансферной этикетки. Содержание едва ли понятно стороннему человеку, но наркозависимый сразу считает указание на потребление марихуаны. На стикере также указан веб-адрес с детальной инструкцией по приобретению наркотических веществ в даркнете.

Следует отметить, что администрация предприятий общепита часто не придает внимания подобного рода наклейкам, так как формально рекламы наркотических средств или способов их употребления в тексте нет.

Группируй, торгуй

Мессенджер Telegram также становится одним из инструментов наркоторговли и способом привлечь несовершеннолетних к употреблению запрещенных веществ. Это подтвердили «Известиям» несколько источников в полиции.

Корреспондент «Известий» ознакомился с содержанием одной из подобных групп в Telegram. Подписчиков не так много, чуть больше сотни, более того, часть из этих аккаунтов уже удалена. Но в такие сообщества обычно заходят анонимно, не оставляя цифрового следа в виде подписки. Основное содержание канала — примитивные пирамиды с обещанием прибыли, ссылки на игры, на чаты с суицидальной тематикой. Между строк попадаются и объявления: «работа в твоем городе», «берем без опыта», «своевременная оплата», «ехать никуда не нужно».

Разговор по веществу Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

Выкладываемые в подобных пабликах мемы обычно проходят мимо внимания взрослых, но сразу понятны детям. Как правило, мотивацией для перехода становится обещание быстрого заработка, например, в виртуальном казино. Но рядом обычно стоит приглашение на работу «с гарантированным заработком» с адресом ответственного админа; указанный возрастной порог — 15 лет. За невинным с виду объявлением скрывается предложение заняться доставкой закладок для наркоманов.

Знакомая схема

— Речь идет о приглашении на специальности, обслуживающие рынок незаконного оборота наркотиков, — рассказывает источник «Известий» в антинаркотическом подразделении полиции Москвы. — Мы наблюдаем тенденцию, что сейчас помимо кладменов, расклейщиков, трафаретчиков всё чаще вербуются лица для работы администраторами тематических каналов в соцсетях. «Трешевые» чаты и каналы для подростков подконтрольны наркобизнесу, также через них распространяется и другой опасный контент для детей.

По словам другого источника в столичной полиции, это организованная деятельность делает торговые площадки в даркнете еще более доступными для подростков. Подробные инструкции пошагово объясняют логистику приобретения запрещенных веществ.

Разговор по веществу Фото: Global Look Press/dpa/Annette Riedl

— Сценарий схож с созданием «групп смерти», когда сотнями кураторов из числа тех же несовершеннолетних управляли десятки взрослых «наставников», которые находились за границей. Теперь же помимо вербовки в суицидальные группы в таких чатах зарабатывают на наркотиках. Эти тенденции нуждаются в глубоком анализе на самом верху, — считает собеседник.

К рекламе наркоплощадок подключают молодежных блогеров с миллионной аудиторией. Например, молдавский блогер Некоглай (настоящее имя Николай Лебедев, выслан из России за нарушение законов РФ) во время стрима надевал футболку с названием и символикой крупного магазина наркотиков из даркнета. Характерно, что на днях Некоглай объявил о намерении перевести крупную сумму в долларах на приобретение дронов для украинских боевиков.

Нужна молниеносная реакция

— После ликвидации «Гидры» (крупная международная площадка для торговли запрещенными веществами. — Прим. «Известий») произошла трансформация рынка наркопреступности. Маркетологи преступного мира распространяют информацию о способах покупки запрещенных веществ в ресторанах, в школьной среде. Активно ведется пропаганда через подростковые аккаунты и каналы. Используются формулировки скрытых смыслов, QR-коды. Да, «Гидры» больше нет, но правоохранительная система должна продолжать действовать жестко, — предупреждает депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Разговор по веществу Фото: Getty Images/evrim ertik

Депутат считает, что необходимо создание отдельной правоохранительной структуры, которая будет бороться с распространением наркотических веществ через интернет и сможет оперативно блокировать ресурсы, служащие наркобизнесу.