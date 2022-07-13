Поймать в сети: пропаганду наркотиков в интернете предложили перевести в УК

В России разработали законопроекты об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Об этом сообщили в МВД. Сейчас за эти деяния предусмотрена административная ответственность. Что подпадает под понятие пропаганды, почему не работают старые методы борьбы с ней и какими могут быть новые, выясняли «Известия».

Уголовная ответственность

Законопроекты были разработаны МВД, Минцифры и Минюстом совместно с Генпрокуратурой по поручению президента России и правительства. Дополнительные меры предусматривают внесение изменений в законодательство — введение уголовной ответственности за склонение к потреблению или пропаганду наркотиков и психотропных веществ в Сети.

Проекты федеральных законов «О внесении изменений в УК РФ и УПК РФ», «О внесении изменений в ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» и в отдельные законодательные акты РФ», «О внесении изменений в КоАП РФ» внесены в правительство, отметили в МВД.

Поймать в сети Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

О том, что в России могут ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете, СМИ и соцсетях, в июне заявлял первый замначальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Кирилл Смуров. По его мнению, это «станет серьезным шагом в предупреждении и отвращении от этого направления противоправной деятельности».

В настоящий момент за пропаганду наркотиков в России предусмотрена административная ответственность. Штрафы уже накладывали на нескольких медийных лиц — например, на рэпера Моргенштерна и блогера Юрия Дудя: их обязали выплатить по 100 тыс. рублей. Оба признаны в России иноагентами.

Рост смертности

Проблема наркомании в России, в том числе среди молодежи, остается острой. По данным Росстата, в 2021 году число смертей, связанных с употреблением наркотиков, выросло на 37% по сравнению с 2020 годом и превысило 10 тыс. Самыми частыми были смерти из-за психических расстройств, развившихся из-за злоупотребления наркотиками или психоактивными веществами, а также тяжелых отравлений наркотиками.

Показатели смертности из-за запрещенных веществ растут с каждым годом. Если в 2019 году наркотики стали причиной смерти 4569 человек, то в 2020-м их было уже 7316. В прошлом году от причин, связанных с употреблением наркотиков, умерли 10 043 человека. Таким образом, число смертей от наркотиков за три года выросло более чем в два раза.

Поймать в сети Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Всего в конце 2020 года в стране было официально зарегистрировано 478 тыс. наркоманов, из них 5,1 тыс. несовершеннолетних. При этом число зарегистрированных наркоманов за последние 10 лет значительно сократилось: в 2010 году их было 673 тыс. человек.

Однако, отмечает в беседе с «Известиями» председатель Национального антинаркотического союза Никита Лушников, эти цифры не дают полной картины о ситуации в стране: на самом деле зависимых гораздо больше.

— Статистика позволяет считать людей, которые попали в поле зрения, но там оказываются далеко не все. Особенно с учетом того, что сейчас на рынок вышли синтетические наркотики, многие из которых просто не определяются тестами. Потому получить настоящие данные просто невозможно, — говорит он.

Ответственность артистов

По словам Никиты Лушникова, вопрос ужесточения наказания за пропаганду наркотиков обсуждается уже несколько лет. Санкции, которые применяются сейчас, не работают: об этом можно судить по тому, что многие исполнители до сих пор открыто поднимают тему запрещенных веществ в своих песнях.

— Музыканты поют о наркотиках, и это притягивает молодежь, которая их слушает и считает своими кумирами, знает песни наизусть. И если на такое не обращать внимания, это превратится в культуру, подростки будут считать, что это круто. И в итоге мы просто потеряем поколение, — считает председатель Национального антинаркотического союза.

Поймать в сети Фото: Global Look Press/dpa/Jens Büttner

По его утверждению, ситуация с употреблением наркотиков среди молодежи и без того остается тяжелой: за последние несколько лет средний возраст зависимых снизился с 18 до 14–15 лет. Во многом это произошло из-за того, что наркотики стали доступнее — их продажи перешли в интернет, а сам образ перестал быть пугающим.

— Пропаганда только усиливает этот образ: всё выглядит так, словно ты в тренде, раз можешь позволить себе наркотики. Получается, что музыканты «продают» их через свои песни. Это не происходит нарочно — они же не ставят целью наркотизацию молодежи, а просто видят хайп: чем жестче текст, тем больше просмотров, шире аудитория, — рассуждает собеседник «Известий». — Потому я не считаю, что нужно вводить совсем суровые наказания, вплоть до лишения свободы. Нужно просто увеличить штрафы — чтобы они равнялись, скажем, трехмесячному доходу артиста, а не сумме, которую он тратит на завтрак в ресторане. Тогда, возможно, мы и увидим результат.

Действующие наказания

Как говорит в беседе с «Известиями» ведущий юрист Европейской юридической службы Олег Черкасов, сегодня ответственность за пропаганду наркотиков обозначена в статье 6.13 КоАП РФ. Она предусматривает штрафы до 5 тыс. рублей для физических лиц, до 50 тыс. рублей для должностных лиц и до 1 млн рублей для юридических лиц.

Если же пропаганда велась в сети, то штрафы для физических лиц могут достигать 30 тыс. рублей, для должностных лиц — 100 тыс. рублей, а для юридических лиц — 1,5 млн рублей. Юрист Венера Шайдуллина отмечает, что сегодня случаи применения подобных наказаний немногочисленны, а размеры штрафов не сопоставимы с западными.

Поймать в сети Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Например, во Франции и Германии за рекламирование наиболее опасных видов наркотиков законодателем предусмотрены наказания в виде тюремного заключения сроком до пяти лет лишения свободы или крупного штрафа, — говорит Шайдуллина.

По мнению Олега Черкасова, планируемое ужесточение наказания направлено на попытку максимально расширить круг деяний, отнесенных к уголовно наказуемым в части незаконного оборота наркотиков.

— Неотвратимость самых суровых наказаний за пропаганду наркотиков должна усовершенствовать правовой превентивный механизм противодействия незаконному обороту наркотических средств, — объясняет он.

Венера Шайдуллина также согласна с тем, что предложение по дополнению УК РФ новой статьей о пропаганде наркотиков в сети представляется вполне уместным. В то же время юрист указывает на то, что ответственность за иные способы пропаганды наркотиков, имеющие меньшую степень общественной опасности, должна сохраниться в КоАП РФ.

— В целях формирования единообразной правоприменительной практики представляется необходимым законодательно закрепить понятие пропаганды, — считает Шайдуллина.

Поймать в сети Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Она напоминает, что проекты о внесении изменений в УК РФ и другие законодательные акты страны уже вносились в Госдуму в 2011, 2014 и 2017 годах. Однако они были сняты с рассмотрения по различным причинам.