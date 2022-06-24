В РФ заявили о планах ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете

Уголовную ответственность за пропаганду наркотических средств в интернете могут ввести в России. Об этом 24 июня заявил первый замначальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России Кирилл Смуров.

«В соответствии с поручением президента [РФ Владимира Путина] сейчас заканчивается работа, и надеемся, что достаточно серьезным шагом в противодействии прежде всего в вопросах предупреждения и отвращения от этого направления противоправной деятельности, связанного с распространением информации о наркотиках, должно стать установление уголовной ответственности за пропаганду наркотических средств в сети интернет», — сказал он на пресс-конференции.

Ранее, в декабре 2021 года, Зюзинский суд Москвы назначил рэперу Элджею (Алексею Узенюку) штраф в размере 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков.

До этого, в ноябре 2021 года, Следственный комитет РФ начал проверку роликов рэпера Алишера Моргенштерна (внесен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента). Ведомство сочло, что творчество исполнителя пропагандирует употребление наркотиков и девиантное поведение. Отмечалось, что под анализ попали контент в TikTok рэпера, его видео на YouTube, а также клип исполнителя на песню Раblо.

В октябре 2021 года сообщалось, что Зюзинский суд оштрафовал блогера Юрия Дудя (внесен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков. В этот же день стало известно, что блогер обжалует решение суда.

В апреле 2021 года в отношении Моргенштерна также было возбуждено административное дело за пропаганду наркотиков. Отмечалось, что поводом для этого стали клипы артиста «Розовое вино – 2» и Family, после чего 3 июня суд оштрафовал артиста на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотических веществ.