Ролики Моргенштерна вновь проверят на пропаганду наркотиков

Следственный комитет России (СКР) начал проверку роликов российского рэпера Алишера Моргенштерна. Об этом стало известно «Известиям» в пятницу, 19 ноября.

В настоящий момент в отношении Моргенштерна идут четыре проверки, в частности, следователи проводят анализ роликов рэпера в ТikТоk, а также на его YoTube-канале. Поводом для подобных следственных мероприятий стал клип на песню исполнителя Раblо.

По данным следователей, творчество Моргенштерна пропагандирует паразитирующий образ жизни, девиантное поведение и употребление наркотиков.

В середине апреля в отношении Моргенштерна также было возбуждено административное дело за пропаганду наркотиков. Отмечалось, что поводом для этого стали клипы артиста «Розовое вино – 2» и Family. После чего 3 июня суд оштрафовал артиста на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотических веществ.