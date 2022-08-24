Столб заказов: почему сложно победить наружную наркорекламу

В Крыму полиция задержала двух местных жителей, обезобразивших Таврическую лестницу в Севастополе рекламой наркотиков. Тем временем на борьбу с пропагандой подобного рода активно поднимаются регионы — сразу в нескольких городах России прошли акции по очищению общественного пространства от объявлений драгдилеров. Волонтеры, местные власти и полиция находят, а затем закрашивают картинки с информацией о том, где купить запрещенные вещества. Несмотря на свою примитивность, «заборная» агитация — по-прежнему эффективный способ наладить сбыт и завербовать молодежь в незаконный бизнес. Подробности — в материале «Известий».

Трафарет

Постоянная проблема наркобизнеса — навести мосты между зависимыми и торговыми площадками. Дело в том, что их ресурсы находятся под постоянным давлением надзорных органов: ежедневно блокируются сотни каналов и групп, где рекламируются магазины. Вот и приходится маркетплейсам и локальным «барыгам» продвигать свои адреса и контакты самым примитивным способом. На самом деле это куда более затратное мероприятие, чем кажется на первый взгляд, говорит источник «Известий» в полиции. Нужно оплатить труд дизайнера, который создает трафарет, купить баллончик с краской. Обычно эти финансовые хлопоты берет на себя магазин.

— Самая сложная часть маркетинга для них — найти людей, которые согласятся наносить аэрографию на стены и асфальт. Эта работа ведется через соцсети. Чаще всего на нее соглашаются подростки, которые не думают о том, что даже простое нанесение краски на городское имущество наказуемо, — отмечает собеседник.

Впрочем, полицейский признается, что процедура привлечения «трафаретчика» (так называются наркорекламщики на жаргоне) за пропаганду наркотиков усложнена.

Столб заказов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Нужно зафиксировать факт, направить запрос в Роспотребнадзор, органы которого решат, пропаганда это или нет. А наркоторговцы используют усложненную терминологию и символы, «наркотический» смысл которых завуалирован. То есть формально это пропагандой и не назовешь. К примеру, указывается телефон или адрес в даркнете со словом «мед» (на жаргоне это метадон. — Ред.) и поди докажи, что это не инициатива какого-нибудь пасечника, — говорит оперативник. — Асфальт — 500 рублей, стена — 1000. В качестве подтверждения куратору высылается фотография работы. Сам трафарет и баллончик «художник» получает через закладку от заказчика.

Впрочем, полноценные трафареты характерны больше для крупных городов. Чем дальше от мегаполисов, тем проще и понятнее объявления.

— В регионах чаще встречаешь топорную работу баллончиком: номер телефона, вид товара. Иногда им же поручают объявления о работе наркокурьером. Расценки там в разы ниже — около 100–150 рублей за объявление, — добавляет источник в полиции.

По мнению собеседника, «трафаретчики» — прямые участники незаконного оборота наркотиков, но никакой ответственности по этому составу УК РФ не несут.

— Эти лица интегрированы в наркологистику, как те же курьеры, они часть процесса, если рассматривать наркобизнес с экономической точки зрения, — рассказывает представитель профильного следственного подразделения. — Умысел на противоправную деятельность по распространению наркотиков и извлечение из этого прибыли у этих лиц присутствует. И тем не менее законодательство сегодня не позволяет привлечь их в качестве соучастников — сложно доказать причинно-следственную связь между их работой и наступлением общественно опасных последствий. Во всяком случае мне о таких процессах над «трафаретчиками» неизвестно.

Столб заказов1 Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Из художника в закладчики

По словам собеседника «Известий», переход из рекламщиков в штат наркодилеров — распространенная практика.

— Всё происходит через куратора. Деньги «художнику» он перечисляет исправно и от раза к разу предлагает ему значительно больший доход за транспортировку наркотиков. На допросах задержанные довольно часто признаются, что начиналось всё с рекламы, — рассказывает он.

Типичная история подобной «трансформации» описана в прошлогоднем сюжете телевидения Ивановской области. Журналисты рассказали о судьбе 19-летнего жителя Фурманова. Студент училища культуры рассказал, что у него накопилось много долгов, зачастили коллекторы. Якобы из-за этого он связался сначала с рекламой наркотиков, а потом начал раскладывать мефедрон по тайникам в Ивановской области. Впрочем, парень работал в баре и едва ли похож на тех, кто сводит концы с концами. Ему грозит до 10 лет лишения свободы за приготовление к сбыту наркотиков в крупном размере.

— Работа, связанная с наркоманской субкультурой, так или иначе втягивает юношей и девушек в наркобизнес, — говорит оперативник. — Они перестают чувствовать себя сопричастными к чужой трагедии. Молодые люди, с которыми мне довелось общаться, оказывались в плену красочных картинок, специфического сленга, медиаресурсов, проповедующих так называемый легалайз и употребление ПАВ как образ жизни. Но реалии — это не куплет из рэперской песни. Несколько свертков мефедрона в рюкзаке — реальный шанс провести молодость в колонии.

Незаконная мазня

С точки зрения российского права, реклама наркотиков недопустима. Ответственность за нее и пропаганду запрещенных веществ определена статьей 6.13 КоАП РФ, пояснила Мария Спиридонова, член Ассоциации юристов России.

Столб заказов2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— За пропаганду либо незаконную рекламу штраф от 4 тыс. до 1 млн рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования. Если реклама происходила через интернет — от 5 тыс. до 1,5 млн. Размер штрафа зависит от того, кто является правонарушителем: гражданин или должностное лицо, предприниматель или юрлицо. Те же действия, совершенные иностранным гражданином или лицом без гражданства, влекут наложение административного штрафа в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей с административным выдворением за пределы России либо административный арест до 15 суток с административным выдворением за пределы страны, — пояснила она.

По ее словам, законодатель неоднократно собирался внести уголовную ответственность за пропаганду и рекламу наркотиков (в 2015 и 2019 годах).

— Были подготовлены проекты федерального закона о внесении соответствующих изменений в УК РФ, но принятые попытки ужесточения законодательства о пропаганде и незаконной рекламе наркотиков не получили поддержки. Законопроект (№ 826083-7) был возвращен в связи с отсутствием официального отзыва Верховного суда и правительства РФ, — резюмировала Спиридонова.

Общее дело

В последнее время борьба с рекламой наркотиков в городской среде стала носить организованный общественный характер. Например, волонтеры центра «Контакт» в Санкт-Петербурге не только закрашивают незаконные объявления, но и украшают улицы, оставляя рядом изображение «синей птицы», которую общественники ассоциируют со стремлением сделать город чище.

— Во время акции в августе было зафиксировано 36 рекламных граффити на фасадах зданий, 93 надписи на асфальте ликвидировали, — пояснили «Известиям» в пресс-службе волонтерского центра. — С начала реализации акции (с 2019 года) в ней приняли участие 3014 волонтеров, которые закрасили 2566 незаконных надписей на асфальте.

Столб заказов3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Помогают местным властям и некоммерческие организации. Алтайский студотряд охраны общественного порядка «Рысь» проводит такие же рейды вместе с полицией. А в Оренбургской области в рамках профилактической ведомственной операции «Мак-2022» прошла акция волонтеров «Котики против наркотиков».

«Вместе с сотрудниками полиции представители волонтерского движения закрасили незаконные надписи и рисунки, в том числе с рекламой наркотиков и контактами их продавцов, на стенах зданий, домов, заборах и прочих сооружениях. Вместо этого на заборах и стенах изобразили кошачьи силуэты», — говорится на сайте регионального управления полиции.

А волонтерские организации в Глазове (Удмуртия) аккумулируют информацию о наркограффити у себя на сайте и поверх рекламы драгдилеров оставляют цитаты из литературы. Проект называется «Классика на заборе».

Курские полицейские завели специальный анонимный телефон для информирования о запрещенных надписях.

Тем не менее эксперт «Известий» Мария Спиридонова предупреждает о том, что самостоятельно закрашивать граффити не следует, так как окраска городских фасадов требует строгого соблюдения определенных норм.

— Одним из ресурсов, куда можно обратиться по поводу устранения незаконной рекламы (и не только), — это городские порталы, — говорит юрист Спиридонова. — Гражданам следует подать заявку на интернет-сайт органов исполнительной власти, приложив фотографии адресной таблички здания и несанкционированной надписи, о результатах рассмотрения адресату придет уведомление.

Столб заказов4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

В ответе за свой забор

Руководитель «Трезвой России» депутат Госдумы Султан Хамзаев говорит о том, что решение проблемы рекламы наркотиков требует системного подхода.

— Сейчас есть позитивные тенденции в борьбе с рекламой наркотиков, но часто речь идет о конкретной инициативе на местах. На мой взгляд, необходимо вести такую работу повсеместно и установить персональную ответственность за ее результаты на конкретных чиновников муниципальной власти. У каждого забора и куска асфальта в стране есть собственник, который обязан контролировать, чтобы его имущество не стало инструментом рекламы наркотиков. Понятно, что уследить за всем довольно сложно, но наша цель — хотя бы сократить «время жизни» таких объявлений на заборе, — подчеркивает депутат.

Также Султан Хамзаев считает недостаточной работу, которая ведется в отношении лиц, пойманных за нанесение наркограффити.