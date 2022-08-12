Соль змеи: доля мефедрона на наркорынке России выросла

Гражданин Ливана проведет несколько лет в российской колонии, если его вина в незаконном обороте 6 кг мефедрона будет доказана в суде. Иностранца поймали чувашские полицейские, когда он пытался доставить в регион запрещенный груз из Ярославской области. Кто идет в наркокурьеры и как устроена логистика синтетических наркотиков в стране — разбирались «Известия».

От двух кило и выше

Оперативники УКОН (Управление по контролю за оборотом наркотиков) МВД Чувашии при содействии госавтоинспекторов задержали водителя Infiniti в Порецком районе Чувашии.

«В ходе осмотра транспортного средства, которым управлял 39-летний гражданин Ливана, под капотом (...) обнаружили около 6 кг запрещенных веществ синтетического происхождения — производных мефедрона», — отмечается в сообщении пресс-службы республиканского МВД. Также при мужчине находилась существенная сумма в валюте, что видно на снимках с места задержания. Сыщики установили, что наркотики фигурант расследования достал из тайников в Ярославской области и планировал сбыть свертки через закладки в Чувашии. В отношении иностранца расследуется дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

доля мефедрона на наркорынке России выросла Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Конкретный случай говорит о том, что ливанец или его сообщники просто нашли покупателя в Чувашии, о чем, в свою очередь, узнали и полицейские, пояснил «Известиям» источник в правоохранительных органах. По его словам, возить из региона в регион крупные грузы — обычная практика. Однако сегодня прослеживается тенденция к росту кустарных производств на местах, позволяющих изготавливать наркотики близко к месту сбыта.

— Создание подпольных лабораторий — дело, к сожалению, нехитрое, но жизнеспособными сегодня остаются цеха, которые могут производить минимум до 2 кг мефедрона в сутки. При таком объеме бизнес, как правило, считается рентабельным, — рассказал собеседник.

Впрочем, даже такой немаленький объем вполне по силам организовать чуть ли не в домашних условиях. Напомним, 8 августа стало известно о задержании супружеской пары, соорудившей в частном домовладении конвейер по производству мефедрона, изъято более 30 кг готовой запрещенной продукции. Еще одна лаборатория была ликвидирована в Тверской области. Сыщикам известно, что изготовленный там наркотик планировался к сбыту крупными партиями по 10 кг в Московской и Тверской областях.

Автор цитаты Мефедрон был поставлен на международный контроль в 2015 году, говорится в отчете УНП ООН за 2022 год. Однако был широко распространен более 10 лет назад в Европе. Он известен в среде наркоманов по всему миру под названиями «мяу-мяу», «соли для ванны», «стеклоочиститель», «дрон» и др. Вариации мефедрона существуют еще с начала прошлого десятилетия на рынках Азии и Африки. Массовому увлечению этими наркотиками среди россиян предшествовала экспансия мефедрона на Украине и в странах Закавказья в середине прошлого десятилетия. В Россию значительная часть прекурсоров поступала с Украины, поэтому с начала СВО начались перебои с «комплектующими», что привело к удорожанию наркотика.

Мефедроновая наркомания «молодеет»

Синтетические психостимуляторы, в частности мефедрон, получили очень большое распространение в поседение 5–8 лет, поделился своими наблюдениями нарколог Клиники доктора Исаева Константин Поплевченков.

— Очень помолодел контингент злоупотребляющих этим наркотиком, наркологи наблюдают много подростков, — говорит специалист. — По официальным данным, в России среди наркотически зависимых пациентов зависимость от стимуляторов стоит на третьем месте, на втором — марихуана, а на первом — опиоиды. Но официальная государственная статистика не учитывает данные частных клиник. Касательно опыта нашей клиники, из всех пациентов больных наркоманией около 50% составляют зависимые от мефедрона, — рассказал нарколог.

доля мефедрона на наркорынке России выросла Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Такой высокий спрос на мефедрон обуславливается низкой ценой по сравнению с другими стимуляторами, считает доктор. Также он широко разрекламирован в интернете и успешно распространяется.

— Зависимость от мефедрона действительно сложно лечить, даже сложнее опиатной, — говорит Поплевченков. — В случае с опиатами существуют блокаторы опиоидных рецепторов, позволяющие предотвращать срыв и понижать тягу пациента к наркотику. Для лечения зависимости от мефедрона таких специфических лекарств нет. Помимо этого, к мефедрону развивается очень мощная тяга, патологическое влечение после нескольких раз употребления. Также он очень сильно разрушает центральную нервную систему, головной мозг, сильно изменяется личность пациента. Так как мефедрон чаще всего употребляется молодыми людьми, то на незрелую нервную систему он влияет вдвойне тяжело. Если 10–15 лет назад самым тяжелым наркотиком c точки зрения вреда для человека были героин и метадон, где были ломки с точки зрения физических синдромов, то сейчас это мефедрон, который приводит к грубым поражениям головного мозга на всем спектре. Мы видим картину развернутого психического расстройства наподобие шизофрении. Это острые и долгосрочные нарушения мышления, памяти. Самое разрушающее действие на нервную систему оказывает именно мефедрон по сравнению с остальными наркотиками.

По словам нарколога, опасность этого наркотика заключается в том, что даже после реабилитации у пациента навсегда нарушается биохимия в головном мозге и останется патологическое влечение к наркотику.

доля мефедрона на наркорынке России выросла Фото: Global Look press/Fabian Sommer

— Под действием мефедрона может развиться острый психоз даже после одного употребления. Тогда человек испытывает галлюцинации, у него возникают бредовые идеи, неадекватное поведение. Это всё может привести к различным противоправным действиям и физическим увечьям. То есть в этот момент человек опасен не только для себя, но и для окружающих. Опасность заключается именно в факте галлюцинаций, под которыми зависимые способны причинить себе вред вплоть до летального исхода. Появляются суицидальные мысли, агрессивное поведение, самоповреждение. Также такое поведение может возникать и во время отмены, когда проходит интоксикация наркотиком, когда он заканчивает свое действие и наступает агрессивность, апатия, депрессия, возникающие не на фоне употребления, а на фоне отмены.

На сегодняшний момент, кроме реабилитации, ничего не поможет при такой зависимости, считает специалист.

— Употребление мефедрона очень сильно меняет личность, психику, но всегда есть какая-то почва, на фоне чего начал употреблять человек, — говорит нарколог. — Комплексно к этому можно подойти только в рамках реабилитационного центра.

Источник в столичной полиции подтвердил, что мефедрон считается одним из самых популярных и «раскрученных» наркотиков на текущий момент. А скрытая пропаганда употребления «солей» намекает, что мефедрон якобы не так опасен, как другие вещества. Спрос на психостимуляторы растет.

Как ищут перевозчиков

Тем временем представители наркобизнеса продолжают испытывать нехватку кадров для своих логистических задач, несмотря на увеличение вознаграждения. И тем не менее люди приходят в этот опасный бизнес.

— Рекрутинговые подразделения маркетплейсов используют специальные боты в Telegram «ищу работу», а также делают рассылки и объявления на специализированных сервисах и порталах. Часто объявления завуалированные. Например, людям обещают доход в несколько сотен тысяч рублей в месяц за продажу кроссовок. Разумеется, перепродажей спортивной обуви таких денег не заработаешь, кроссовки — это намек на так называемые «быстрые» наркотики. Еще один эффективный способ рекрутинга — трафаретные объявления на заборах, стенах и столбах. Человек проходит по ссылке и попадает к куратору, — рассказывает специалист.

Работа в команде

По словам сыщика с 20-летним стажем службы, на сегодняшний день основные коммуникации между кладменами и так называемыми кураторами происходят именно в Telegram. Боты, чаты, группы регулярно блокируются, но на их местах возникают новые и новые.

— Обещают 200 тыс. рублей в неделю. Если человек соглашается, ему звонят с виртуального номера, просят установить мессенджер, как правило, Telegram. Используются только ники, без номера телефона, — рассказывает офицер.

доля мефедрона на наркорынке России выросла Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Курьерам скидывают методички о том, как якобы безопасно раскладывать, и объясняют детали получения вознаграждения — на заведенные курьером биткоин-кошельки биржа автоматически перечисляет средства от продаж. Потом кладменов объединяют в чаты для оптимизации работы и правильного распределения тайников — чтоб не было то густо, то пусто.

Всё выглядит как в успешной компании: корпоративный юмор, гибкий график, бонусы за переработку, дают понять сотруднику, что он в команде, объясняет собеседник «Известий». Но общение между собой не предусмотрено, специализированные настройки не позволяют.

— Как только мы принимаем кого-нибудь, в чате становится на одного участника меньше. С «шефом», по условиям их контракта, курьер должен быть постоянно на связи. Если абонент недоступен — значит, он теперь с нашей командой, — шутит оперативник.

Портрет курьера

Сотрудник антинаркотического подразделения говорит, что наполнять тайники наркотиками идут люди разных социальных групп — от подростков до зрелых людей. Всеми движет желание заработать. Если несовершеннолетние приходят в бизнес из-за неполного осознания юридических последствий такого трудоустройства в погоне за легкой наживой. То люди постарше — в результате трудных жизненных обстоятельств, отсутствия возможности зарабатывать легально. Например, иностранцы, утратившие законную возможность находиться в стране, а следовательно, трудиться «вбелую».

— Иногородний, лет 30, проживает в хостеле, — описывает субъективный портрет кладмена, орудующего в столице, полицейский. — Редко задерживается подолгу при трудоустройстве.

Частые фигуранты антинаркотических расследований — люди с долгами, наркоманы со стажем, ранее судимые граждане.