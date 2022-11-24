Депортированный из России блогер Некоглай рассказал о своих планах

Депортированный из России после съемок пародии на российского военного блогер Некоглай (настоящее имя Николай Лебедев) вернулся домой в Молдавию и сразу же обратился к подписчикам, пообещав рассказать им «много чего» о том, что с ним происходило после задержания. О своих планах блогер сообщил в видеоролике 24 ноября, опубликовав его в Telegram-канале.

Молодой человек отметил, что первым делом он хочет помыться, побриться и искупаться, так как всего этого у него «на зоне» не было. После он поблагодарил тех подписчиков, которые встали на его сторону после того, как он был раскритикован другими блогерами.

«Вы этих людей поставили на место, <…> я вами очень горжусь», — заявил он, не уточняя, о каких именно блогерах идет речь.

Некоглай также пообещал рассказать подробности того, что с ним произошло после задержания, отметив, что у него есть много событий, о которых он готов вспомнить, что будет делать «всё по порядку».

Ранее в четверг стало известно, что Некоглай выслан из России за нарушение миграционного режима. По данным «Известий», его рейс вылетел из аэропорта Домодедово в 07:00 мск.

Тиктокера, отправили сначала рейсом в Армению, поскольку у России отсутствует прямое авиасообщение с Молдавией.

В начале ноября тиктокер снял пародию на служащего 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ, несколько раз отбросившего гранаты, которые на него сбрасывал украинский беспилотник.

Большая часть интернет-пользователей восприняла видео как насмешку над российским бойцом. Некоторые в комментариях оставили оскорбления в адрес Некоглая, другие предложили ему самому отправиться на передовую. Тот, в свою очередь, заявил, что не имел в виду ничего плохого.

9 ноября Пресненский районный суд Москвы признал блогера виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ, и постановил выдворить его из РФ. Кроме того, подсудимому был назначен штраф в размере 5 тыс. рублей. Мосгорсуд подтвердил законность данного решения.

На заседании 11 ноября Некоглай попросил как можно скорее отправить его на родину в Молдавию. Тогда же он опубликовал видеоролик, в котором принес извинения за пародию на подвиг российского военного.