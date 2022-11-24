Блогера Некоглая отправили из Москвы в Ереван

Блогер Некоглай (настоящее имя Николай Лебедев) выслан из России за нарушение миграционного режима. По данным «Известий», его рейс вылетел из аэропорта Домодедово в 07:00 по московскому времени. Примечательно, что тиктокера, который является гражданином Молдавии, отправили в Армению.

Это связано с тем, что у России отсутствует прямое авиасообщение с Молдавией.

Блогер вернется в родную страну после того, как почти две недели провел в центре временного содержания мигрантов в Москве.

Ранее, 11 ноября, блогер опубликовал видеоролик, в котором принес извинения за свою пародию на подвиг российского военного.

В начале ноября тиктокер снял пародию на служащего 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ, несколько раз отбросившего гранаты, которые на него сбрасывал украинский беспилотник.

Значительная часть интернет-пользователей восприняла видео как насмешку над российским бойцом. Некоторые оставили комментарии с оскорблениями в адрес Некоглая, другие предложили ему отправиться на передовую. Сам он заявил, что не имел в виду ничего плохого.

9 ноября Пресненский районный суд Москвы признал блогера, являющегося гражданином Молдавии, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ и постановил выдворить его из РФ. Кроме того, подсудимому был назначен штраф в размере 5 тыс. рублей. Мосгорсуд подтвердил законность данного решения.

На заседании 11 ноября Некоглай попросил как можно скорее отправить его в Молдавию.