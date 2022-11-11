Мосгорсуд признал законным выдворение блогера Некоглая в Молдавию

Мосгорсуд 11 ноября признал законным выдворение тиктокера Николая Лебедева (Некоглая) в Молдавию за нарушение миграционного законодательства России. Об этом передает корреспондент «Известий».

«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения», — говорится в решении суда.

Во время заседания Некоглай попросил как можно скорее депортировать себя в Молдавию. Он заявил, что не хочет обжаловать первоначальное решение и раскаивается.

Некоглая задержали 9 ноября в российской столице в районе «Москва-Сити». В тот же день Пресненский районный суд Москвы признал Некоглая виновным в нарушении миграционного законодательства и постановил выдворить его из РФ. Тиктокер является гражданином Молдавии.

Ранее он снял видео с пародией на подвиг российского военнослужащего, который дважды откинул гранаты, сброшенные на него украинским дроном. После этого действия Некоглая попросили проверить на предмет дискредитации Вооруженных сил РФ.

Стример Некоглай неоднократно попадал в скандалы. Весной 2022 года он стал участником ДТП на своем Porsche. Со слов стримера, в его авто на большой скорости влетела иномарка. Ее водитель скончался на месте происшествия.