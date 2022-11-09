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Снявший пародию на подвиг военного стример Некоглай задержан

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Фото: соцсети
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Снявший пародию на подвиг российского военного стример Николай Лебедев, известный как Некоглай, задержан в Москве за нарушение миграционного законодательства. Об этом 9 ноября сообщил источник «Известий».

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Задержание прошло на съемной квартире Некоглая в комплексе «Москва-Сити».

Стример является гражданином Молдавии.

7 ноября в Сети появились кадры, на которых видно, как лежащий в окопе российский солдат дважды выкидывает в сторону сброшенные на него с украинского беспилотника гранаты. Ролик обошел мировые СМИ и вызвал восхищение у многих пользователей.

На следующий день Некоглай спародировал действия военного и выложил ролик в TikTok.

Часть пользователей восприняла видео как насмешку над совершившим подвиг солдатом. Они оставляли комментарии с оскорблениями в адрес стримера, предлагали отправить его на передовую.

«Лига безопасного интернета» призвала Генпрокуратуру и МВД России проверить видео Некоглая на предмет дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ.

Представитель стримера Роберто Панчвидзе, в свою очередь, пояснил, что, учитывая музыку на фоне, мимику и жесты Некоглая, в своем видео он хотел подчеркнуть героизм поступка военного.

В ролике стримера звучит отрывок из трека группы Boney M под названием Rasputin, который в соцсетях накладывают на видео, когда хотят рассказать о «крутых русских». В песне говорится: «Давным-давно жил в России один человек, он был большим и сильным, в его глазах пылал огонь».

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