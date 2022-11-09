Суд постановил выдворить блогера Некоглая из России

Пресненский районный суд Москвы постановил депортировать из РФ тиктокера Николая Лебедева (Некоглая), снявшего пародию на подвиг российского военного. Об этом в среду, 9 ноября, сообщили в пресс-службе суда.

Суд признал блогера, гражданина Молдавии, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ о нарушении миграционного законодательства. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

Некоглая задержали в среду в российской столице. В настоящее время блогер находится в отделении полиции.

Ранее, в начале ноября, он снял пародию на российского военнослужащего 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, дважды отбросившего гранаты, которые на него скидывал украинский беспилотник. Боец, находясь в окопе, отразил все атаки дрона, был ранен, прошел лечение и вернулся героем.

Видео с российским солдатом стало вирусным в Сети и привлекло внимание мировой прессы. Иностранные журналисты и интернет-пользователи восхитились сверхбыстрой реакцией российского бойца.

Значительная часть пользователей восприняла видео блогера как насмешку над военным. Многие из них оставили комментарии с оскорблениями в адрес Некоглая, другие предложили ему отправиться на передовую.

Накануне Лига безопасного интернета, возглавляемая Екатериной Мизулиной, заявила, что обратилась в Генпрокуратуру и МВД с требованием проверить действия блогера на признаки преступления по ст. 280.3 Уголовного кодекса — публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил.

Некоглай — блогер из Кишинева, известный своими трансляциями видеоигр на YouTube и эмоциональными роликами в TikTok. Громкую известность стримеру принес ролик, где он бурно реагирует на контент Егора Крида, и совместные ролики с московским тиктокером Иваном Золо. Кроме того, Некоглай стал рекордсменом среди стримеров платформы Twitch по среднему количеству пользователей онлайн.