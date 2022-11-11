Блогер Некоглай попросил в суде как можно скорее депортировать его в Молдавию

Блогер Некоглай - настоящее имя Николай Лебедев - попросил его как можно скорее депортировать в Молдавию. Об этом 11 ноября сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

«Я хочу, чтобы меня депортировали как можно быстрее, я не хочу обжалования, я хочу домой», — заявил Некоглай.

Он отметил, что раскаивается.

Защита блогера отказалась от жалобы по его делу.

9 ноября Пресненский районный суд Москвы постановил депортировать из России Некоглая, снявшего пародию на подвиг российского военного. Кроме того, тиктокеру назначен штраф в 5 тыс. рублей.

Суд признал блогера, гражданина Молдавии, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ о нарушении миграционного законодательства.

В начале ноября блогер снял пародию на российского военнослужащего 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, дважды отбросившего гранаты, которые на него скидывал украинский беспилотник.

Значительная часть пользователей восприняла видео блогера как насмешку над военным. Многие из них оставили комментарии с оскорблениями в адрес Некоглая, другие предложили ему отправиться на передовую.

В свою очередь, Лига безопасного интернета, возглавляемая Екатериной Мизулиной, заявила, что обратилась в Генпрокуратуру и МВД с требованием проверить действия блогера на признаки преступления по ст. 280.3 Уголовного кодекса — публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ.